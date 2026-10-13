Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Έντεκα μήνες υπερθέαμα – Από την γκλαμουράτη υποδοχή στο άδοξο τέλος και γιατί ο Τραμπ την έδιωξε από την Αθήνα

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Ήρθε στην Αθήνα σαν σταρ του Χόλιγουντ, έγινε δεκτή περίπου σαν μέλος της αμερικανικής προεδρικής οικογένειας, απέκτησε προνομιακή πρόσβαση στην ελληνική πολιτική και επιχειρηματική ελίτ, φωτογραφήθηκε, διασκέδασε, πρωταγωνίστησε σε δεξιώσεις και ενεργειακές συμφωνίες. Και έντεκα μήνες αργότερα, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, που την επέλεξε για τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, της έδειξε την πόρτα της εξόδου.

Η περίπτωση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα μπορούσε να αποτελέσει σενάριο πολιτικής τηλεοπτικής σειράς, με άφθονο γκλάμουρ, παρασκήνιο, επιχειρηματικά συμφέροντα και ένα φινάλε που δύσκολα θα φανταζόταν κανείς όταν έφτανε στην Αθήνα, τον Νοέμβριο του 2025.

Μόνο που αυτή τη φορά το σενάριο γράφτηκε στην πραγματική ζωή, με πρωταγωνιστές τον Λευκό Οίκο, την αμερικανική διπλωματία, την ελληνική κυβέρνηση και ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες.

Η αυλαία έπεσε πολιτικά την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, όταν η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κέιτι Ζακάρια επιβεβαίωσε ότι ζητήθηκε η παραίτηση της Γκιλφόιλ. Μια ημέρα νωρίτερα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι εξεταζόταν η απομάκρυνσή της, προσθέτοντας πως η κυβέρνησή του δεν ήταν ικανοποιημένη.

Από την απόλυτη εμπιστοσύνη στην αποπομπή, μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο.

Η υποδοχή με τα μπουζούκια, τους υπουργούς και τους επιχειρηματίες

Η Γκιλφόιλ δεν υπήρξε ποτέ μια συνηθισμένη διπλωμάτης. Πρώην εισαγγελέας, τηλεοπτική παρουσιάστρια του Fox News, πρώην σύζυγος του Γκάβιν Νιούσομ και πρώην αρραβωνιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, είχε οικοδομήσει μια δημόσια εικόνα στην οποία η πολιτική συνυπήρχε με την τηλεοπτική αναγνωρισιμότητα και την κοσμική δημοσιότητα.

Από τις πρώτες ημέρες της στην Αθήνα έγινε σαφές ότι η παρουσία της θα είχε διαφορετικά χαρακτηριστικά από εκείνα των προκατόχων της. Στις 2 Νοεμβρίου 2025, πριν ακόμη αναλάβει επισήμως τα καθήκοντά της, ο Κωνσταντίνος Αργυρός διοργάνωσε μουσική βραδιά για την υποδοχή της, με την παρουσία υπουργών, πολιτικών και επιχειρηματιών.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν ο Βασίλης Κικίλιας, η Νίκη Κεραμέως, η Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Χρήστος Σταϊκούρας. Η νέα πρέσβειρα ανέβηκε στη σκηνή και υποσχέθηκε ότι δεν θα απογοητεύσει ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε την Ελλάδα.

Η συνέχεια περιλάμβανε επίσημες δεξιώσεις, φωτογραφίσεις, κοσμικές εμφανίσεις και μια πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα δημοσιότητα γύρω από το πρόσωπο μιας ξένης διπλωματικής εκπροσώπου. Η Γκιλφόιλ έγινε σταδιακά ένα από τα πιο περιζήτητα πρόσωπα της αθηναϊκής κοινωνικής ζωής, με υπουργούς, επιχειρηματίες και παράγοντες της δημόσιας ζωής να επιδιώκουν την παρουσία τους στον κύκλο της.

Το γκλάμουρ, ωστόσο, δεν ήταν το μοναδικό στοιχείο της επιρροής της.

Η «απευθείας γραμμή» με τον Τραμπ

Το πραγματικό πολιτικό κεφάλαιο της Γκιλφόιλ ήταν η σχέση της με το περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου. Η ίδια παρουσιαζόταν ως προσωπική εκπρόσωπος του Τραμπ, με πρόσβαση σε ένα σύστημα εξουσίας που λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό μέσα από προσωπικές σχέσεις και δίκτυα εμπιστοσύνης.

Η ελληνική κυβέρνηση αντιμετώπισε εξαρχής την παρουσία της ως ευκαιρία ενίσχυσης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Στις 5 Νοεμβρίου 2025, ο Κυριάκος Μητσοτάκης την υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, επισημαίνοντας ότι οι διμερείς σχέσεις βρίσκονταν σε ιστορικά υψηλό επίπεδο.

Η Γκιλφόιλ απάντησε περιγράφοντας τις μεγάλες προοπτικές της ενεργειακής συνεργασίας. Πίσω από τις δημόσιες φιλοφρονήσεις υπήρχε μια συγκεκριμένη αμερικανική στρατηγική: η μετατροπή της Ελλάδας σε κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία.

Η πρέσβειρα ανέλαβε ενεργό ρόλο στην προώθηση αυτής της στρατηγικής, πραγματοποιώντας επαφές με κυβερνήσεις και επιχειρηματικούς παράγοντες σε διάφορες χώρες. Η ενέργεια αποτέλεσε το πεδίο στο οποίο η διπλωματική της δραστηριότητα υπήρξε έντονη.

Φυσικά «έτρεξε» και άλλα ντιλ, όπως για λιμάνια και όχι μόνο.

Το δημοσίευμα για παρεμβάσεις σε κυβερνήσεις

Η πρώτη μεγάλη πολιτική ένταση ήρθε από την αποκάλυψη της Wall Street Journal, σύμφωνα με την οποία η Γκιλφόιλ φέρεται να αναφέρθηκε, σε δείπνο τον Μάρτιο του 2026, στη δυνατότητα των ΗΠΑ να επηρεάζουν πολιτικές εξελίξεις σε άλλες χώρες. Κατά το δημοσίευμα, επικαλέστηκε τη Ρουμανία και άφησε να εννοηθεί ότι αντίστοιχες εξελίξεις θα μπορούσαν να σημειωθούν και στην Ελλάδα. Στο περιστατικό φέρεται να ενεπλάκη ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Η ελληνική κυβέρνηση διέψευσε ότι διατυπώθηκε απειλή, ενώ και η πλευρά της Γκιλφόιλ αμφισβήτησε τις σχετικές αναφορές. Ωστόσο, η υπόθεση έφτασε μέχρι το αμερικανικό Κογκρέσο, όπου ζητήθηκε διερεύνηση των καταγγελιών. Η εικόνα της ισχυρής πρέσβειρας άρχισε πλέον να μετατρέπεται σε εικόνα διπλωματικού προβλήματος.

Τα 100.000 δολάρια που επιτάχυναν το τέλος

Το αποφασιστικό πλήγμα ήρθε με νέα αποκάλυψη της Wall Street Journal, αυτή τη φορά για υπόθεση που φέρεται να είχε προηγηθεί της ανάληψης των καθηκόντων της. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Γκιλφόιλ είχε ζητήσει από τον χρηματοδότη του Τραμπ Έρικ Ντίτερς να καλύψει λογαριασμό πιστωτικής κάρτας ύψους 100.000 δολαρίων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να αξιοποιήσει τις πολιτικές της διασυνδέσεις για να τον βοηθήσει σε υποθέσεις του.

Ο Ντίτερς επιβεβαίωσε ότι δέχθηκε το αίτημα, αλλά δήλωσε ότι δεν κατέβαλε το συγκεκριμένο ποσό. Οι δικηγόροι της Γκιλφόιλ αρνήθηκαν οποιαδήποτε παρανομία, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα αφορούσαν οφειλόμενες αμοιβές για προηγούμενες υπηρεσίες, ενώ αμφισβήτησαν και τη γνησιότητα μηνυμάτων που παρουσιάστηκαν στα δημοσιεύματα.

Η υπόθεση, πάντως, προκάλεσε ιδιαίτερη ενόχληση στο περιβάλλον του Τραμπ. Ακόμη και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι δεν του αρέσει η ιδέα ένας κυβερνητικός αξιωματούχος να ζητά την εξόφληση προσωπικών οφειλών με αντάλλαγμα πρόσβαση σε άλλους αξιωματούχους, διευκρινίζοντας ότι δεν γνώριζε αν οι συγκεκριμένες καταγγελίες ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.

Ο Ρούμπιο, η Αθήνα και η τελευταία πράξη

Η ειρωνεία κορυφώθηκε στις 7 και 8 Οκτωβρίου, κατά την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Η Γκιλφόιλ συμμετείχε στις εκδηλώσεις και στις επίσημες επαφές, ενώ ο Ρούμπιο αρχικά υπερασπίστηκε το έργο της. Όταν όμως δημοσιοποιήθηκαν οι νεότερες καταγγελίες, απέφυγε να τοποθετηθεί επί της ουσίας, εκφράζοντας έντονη δυσφορία για τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Λίγες ημέρες αργότερα, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, τόσο ο Ρούμπιο όσο και ο Τραμπ εμφανίζονταν ιδιαίτερα ενοχλημένοι. Και στις 13 Οκτωβρίου ήρθε η επίσημη ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Η Γκιλφόιλ είχε χάσει το σημαντικότερο πολιτικό της πλεονέκτημα: την εμπιστοσύνη του ανθρώπου που την είχε τοποθετήσει στην Αθήνα.

Το τέλος μιας διπλωματίας με χαρακτηριστικά υπερπαραγωγής

Η αποπομπή της δεν σημαίνει ότι οι καταγγελίες έχουν αποδειχθεί, ούτε ότι όλες οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε στερούνταν διπλωματικής ή οικονομικής σημασίας. Αναδεικνύει, όμως, τα όρια ενός μοντέλου στο οποίο η προσωπική πρόσβαση στην εξουσία, η δημοσιότητα και οι επιχειρηματικές διασυνδέσεις αποκτούν υπερβολικά μεγάλο βάρος.

Η Γκιλφόιλ έφτασε στην Ελλάδα με την αίγλη της προσωπικής επιλογής του Τραμπ και έγινε δεκτή από ένα πολιτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον που αντιμετώπιζε τη σχέση της με τον Αμερικανό πρόεδρο ως ιδιαίτερα πολύτιμο διαβατήριο.

Τελικά, όμως, ο ίδιος ο Τραμπ ήταν εκείνος που ακύρωσε το σημαντικότερο στοιχείο της επιρροής της. Η ιστορία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα ξεκίνησε με χειροκροτήματα, προβολείς, μουσική και υποσχέσεις για μια νέα εποχή στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Τελειώνει με καταγγελίες, πολιτική δυσφορία και μια ανακοίνωση αποχώρησης από τον Λευκό Οίκο. Και, όπως συμβαίνει συχνά στις υπερπαραγωγές, το φινάλε αποδείχθηκε πολύ διαφορετικό από εκείνο που είχαν φανταστεί οι πρωταγωνιστές.

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