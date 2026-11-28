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Απάντηση στα σχόλια, που δέχθηκε πρόσφατα η οικογένειά της για την απόφαση να τοποθετήσει κιγκλίδωμα στον τάφο του Γιώργου Μαζωνάκη, έδωσε η αδελφή του Μαρία μέσω της εκπομπής For You του ΑΝΤ1.

«Μαζεύουμε σιγά-σιγά τα πράγματα του αδελφού μου, ετοιμαζόμαστε για τη μετακόμιση. Μόνο στεναχώρια και πικρία νιώθω», ανέφερε αρχικά η αδελφή του αείμνηστου τραγουδιστή.

«Είναι πάρα πολύ στενάχωρα όλα. Θα δούμε τι θα κάνουμε από δω και στο εξής, δεν είναι τίποτα σίγουρα ακόμα. Είμαστε όλοι σε αναμονή», πρόσθεσε, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις για την υπόθεση του θανάτου του αδελφού της.

«Δεν αντέχεται αυτός ο πόνος, ψέμα να σου πω; Παλεύουν και οι γονείς μου, προσπαθώ κι εγώ να είμαι καλά», πρόσθεσε.

Ερωτώμενη για τα πρόσφατα σχόλια που δέχθηκε η οικογένεια για την απόφαση να τοποθετηθεί προστατευτικό κιγκλίδωμα γύρω από τον τάφο του Γιώργου Μαζωνάκη, η Μαρία Μαζωνάκη απάντησε: «Τι να πω, παιδιά; Οικογενειακός τάφος είναι. Έχετε δει εσείς κανέναν οικογενειακό τάφο ανοιχτό; Είναι δυνατόν να το κάναμε επειδή δεν θέλαμε τους θαυμαστές του; Χαρά μας είναι».

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