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Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. Αλέξης Τσίπρας αναφέρεται στις εξελίξεις με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Σε ανακοίνωσή της η ΕΛ.Α.Σ. αναφέρει:

Η ταινία της εβδομάδας έχει σπιτάκια. Πολλά σπιτάκια! Τόσα πολλά, που απειλούν να ρίξουν το Μέγαρο. Και σίγουρα ο ένοικός του θα αισθάνεται μοναξιά.. Τα σπιτάκια ανακύκλωσης δεν ανακύκλωναν απορρίμματα, αλλά τη διαφθορά. Πίσω από κάθε σπιτάκι υπάρχουν υπερκοστολογήσεις και πίσω απο αυτές, υπογραφές και ευθύνες. Τόσα σπιτάκια όμως, κι ακόμη ψάχνουμε ποιος θα ανοίξει την πόρτα της δικαιοσύνης. Πάλι καλά που υπάρχουν και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, μπας και ανοίξει έστω κάποιο παράθυρο γιατί μας έχει πνίξει η δυσοσμία. Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) November 28, 2026

Όπως δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας: «Αυτή τη βδομάδα είχαμε σπιτάκια, πολλά σπιτάκια. Τόσα πολλά που κοντεύουν να γκρεμίσουν το Μέγαρο. Η ταινία που σας προτείνω, λοιπόν, είναι το “Μόνος στο Σπίτι” του Κρις Κολόμπους, με τον Μακόλεϊ Κάλκιν στον ρόλο του μικρού Κέβιν. Με τόσα σπιτάκια, ούτε οι παγίδες του Κέβιν δεν φτάνουν για να τον προστατεύσουν. Καλή σας θέαση».

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