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Makeover και στους πίνακες τηλεθέασης έκανε για δεύτερη συνεχόμενη Παρασκευή ο Σπύρος Σούλης.
Το ριάλιτι ανακαινίσεων του ΑΝΤ1 ξεπέρασε ακόμη και τις επιδόσεις της πρεμιέρας του και κυριάρχησε στην prime time της βραδινής ζώνης, φτάνοντας σε τέταρτο έως και το 29%.
Ειδικότερα, στο δυναμικό κοινό το Extreme Makeover Home Edition έκλεισε με μερίδιο 19,6% αφήνοντας πίσω τους «Φόνους στο Καμπαναριό» με 17,7% και τρίτη τη σειρά «Κακές Ιδέες» των Ατζαράκη-Ζάμπρα με 15,3%.
Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η ψαλίδα στο γενικό σύνολο, με τον Σπύρο Σούλη να ξεφεύγει από τον ανταγωνισμό με 20,7%.
Αναλυτικά:
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Extreme Makeover Home Edition – 19,6%
Φόνοι στο καμπαναριό – 17,7%
Κακές Ιδέες – 15,3%
1% Club – 10%
Μπλε Ώρες – 8,3%
Dragons’ Den – 5,8%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Extreme Makeover Home Edition – 20,7%
Μπλε Ώρες – 16,9%
Φόνοι στο καμπαναριό – 14,9%
Κακές Ιδέες – 14,2%
1% Club – 8,7%
Dragons’ Den – 7,6%
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