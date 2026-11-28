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Makeover και στους πίνακες τηλεθέασης έκανε για δεύτερη συνεχόμενη Παρασκευή ο Σπύρος Σούλης.

Το ριάλιτι ανακαινίσεων του ΑΝΤ1 ξεπέρασε ακόμη και τις επιδόσεις της πρεμιέρας του και κυριάρχησε στην prime time της βραδινής ζώνης, φτάνοντας σε τέταρτο έως και το 29%.

Ειδικότερα, στο δυναμικό κοινό το Extreme Makeover Home Edition έκλεισε με μερίδιο 19,6% αφήνοντας πίσω τους «Φόνους στο Καμπαναριό» με 17,7% και τρίτη τη σειρά «Κακές Ιδέες» των Ατζαράκη-Ζάμπρα με 15,3%.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η ψαλίδα στο γενικό σύνολο, με τον Σπύρο Σούλη να ξεφεύγει από τον ανταγωνισμό με 20,7%.

Αναλυτικά:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Extreme Makeover Home Edition – 19,6%

Φόνοι στο καμπαναριό – 17,7%

Κακές Ιδέες – 15,3%

1% Club – 10%

Μπλε Ώρες – 8,3%

Dragons’ Den – 5,8%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Extreme Makeover Home Edition – 20,7%

Μπλε Ώρες – 16,9%

Φόνοι στο καμπαναριό – 14,9%

Κακές Ιδέες – 14,2%

1% Club – 8,7%

Dragons’ Den – 7,6%

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