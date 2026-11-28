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Ένα πρωτοφανές κύμα κυβερνοεπιθέσεων σε Ευρώπη και ΗΠΑ χτυπά συναγερμό για τη θωράκιση κρίσιμων ψηφιακών υποδομών, με τον γερμανικό κολοσσό λογισμικού SAP, την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) να προστίθενται στη μακρά λίστα των στόχων.

Τα νέα πλήγματα έρχονται μόλις λίγες ημέρες μετά τις αλλεπάλληλες παραβιάσεις σε κορυφαίες κρατικές και στρατιωτικές υπηρεσίες των ΗΠΑ -με αποκορύφωμα την εισβολή στη βάση δεδομένων της CIA, την παραβίαση συστημάτων του FBI και το χτύπημα στην πλατφόρμα Cloud One της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας- αλλά και τη σοβαρή ψηφιακή εμπλοκή στις υπηρεσίες επιδομάτων της Βρετανίας.

Στη Γερμανία, άγνωστοι εισβολείς φέρονται να διείσδυσαν στο περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού της SAP, αποκτώντας πρόσβαση που τους επέτρεπε να αντιγράψουν ή να αλλοιώσουν τον πηγαίο κώδικα εφαρμογών της εταιρείας, όπως αποκαλύπτει το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel. Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι ανίχνευσε ύποπτη δραστηριότητα και ενεργοποίησε αμέσως πρωτόκολλα ασφαλείας για την προστασία των πελατών της, διευκρινίζοντας πάντως ότι μέχρι ώρας δεν υπάρχουν ενδείξεις διαρροής δεδομένων πελατών, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει το ακριβές μέγεθος της παραβίασης.

Στο στόχαστρο και ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης

Παράλληλα, ψηφιακά πλήγματα δέχθηκαν δύο κορυφαίοι ευρωπαϊκοί οργανισμοί στον τομέα της ενημέρωσης: η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Η EBU ειδοποίησε τα μέλη της για πιθανή έκθεση προσωπικών στοιχείων που συνδέονται με τους λογαριασμούς τους, ενώ το AFP ανακοίνωσε ότι διαδικτυακό του φόρουμ δέχθηκε επίθεση, παραμένοντας εκτός λειτουργίας το πρωί του Σαββάτου (28/11). Μέχρι στιγμής, οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι και δεν έχει αποδειχθεί αν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

Το ντόμινο σε ΗΠΑ και Βρετανία

Η κλιμάκωση στην Ευρώπη ακολουθεί τη σοβαρή παραβίαση της πλατφόρμας υπολογιστικού νέφους Cloud One της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, εγείροντας φόβους για την ασφάλεια απόρρητων στρατιωτικών δεδομένων. Το συγκεκριμένο σύστημα φιλοξενεί κρίσιμες πληροφορίες για την αεράμυνα, τη συντήρηση εξοπλισμού, το προσωπικό και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των αμερικανικών δυνάμεων. Οι αμερικανικές αρχές ανέστειλαν βασικές λειτουργίες της πλατφόρμας για να θωρακίσουν τα δίκτυά τους, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει αν υποκλάπηκαν ευαίσθητα αρχεία.

Την ίδια ώρα, στη Βρετανία, ένα μείζον περιστατικό κυβερνοασφάλειας παρέλυσε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας και Συντάξεων, αφήνοντας εκατομμύρια δικαιούχους επιδομάτων χωρίς πρόσβαση στους λογαριασμούς τους. Το Λονδίνο δεν αποκλείει το ενδεχόμενο κακόβουλης επίθεσης, αν και διαβεβαιώνει ότι οι πληρωμές γίνονται κανονικά και δεν προκύπτει διαρροή προσωπικών δεδομένων.

Ο φόβος για την Τεχνητή Νοημοσύνη και την κρυπτογράφηση

Το μπαράζ των επιθέσεων συμπίπτει με τις αυξανόμενες προειδοποιήσεις της επιστημονικής κοινότητας ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη ενδέχεται σύντομα να σπάσει τα σύγχρονα συστήματα ψηφιακής προστασίας.

Όπως επισημαίνει δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Guardian, κορυφαίοι ερευνητές εκφράζουν φόβους πως η ραγδαία εξέλιξη των αλγορίθμων στην επίλυση περίπλοκων μαθηματικών εξισώσεων μπορεί να καταστήσει διάτρητους τους μηχανισμούς κρυπτογράφησης που χρησιμοποιούν τράπεζες, κυβερνήσεις και μυστικές υπηρεσίες. Μια τέτοια εξέλιξη θα εξέθετε σε άμεσο κίνδυνο τραπεζικές συναλλαγές, διπλωματικά έγγραφα και προσωπικά δεδομένα, αναγκάζοντας κράτη και οργανισμούς σε έναν αγώνα δρόμου για την υιοθέτηση νέων πρωτοκόλλων ασφαλείας.

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