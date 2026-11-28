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Η αλλαγή προσώπου στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν σήμανε αλλαγή πορείας. Οι συλλήψεις για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης», λίγες εβδομάδες μετά την ανάληψη καθηκόντων από τον Αντρές Ρίτερ, έφεραν ξανά την Αθήνα αντιμέτωπη με έναν ευρωπαϊκό θεσμό που συνεχίζει τις έρευνές του, ανεξαρτήτως πολιτικού κόστους.

Ο Γερμανός διάδοχος της Λάουρα Κοβέσι ανέλαβε την 1η Νοεμβρίου 2026, για επταετή, μη ανανεώσιμη θητεία. Δεν χρειάστηκε, όμως, να μάθει από την αρχή ούτε τον μηχανισμό της EPPO ούτε τις δυσκολίες που συναντά. Ήταν αναπληρωτής Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέας από το 2020, δίπλα στην απερχόμενη επικεφαλής.

Η πρώτη σημαντική διαπίστωση για τον Ρίτερ είναι ακριβώς αυτή: αποτελεί συνέχεια μιας εισαγγελικής λειτουργίας που γνωρίζει εκ των έσω. Και το επαγγελματικό του παρελθόν παραπέμπει σε άνθρωπο εξοικειωμένο με σύνθετους οικονομικούς φακέλους, τεχνικά δεδομένα και έρευνες που απαιτούν υπομονή.

Από το Ρόστοκ στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Ο Ρίτερ εντάχθηκε στη γερμανική εισαγγελική υπηρεσία το 1995. Το 2008 έγινε αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας στο ομόσπονδο κρατίδιο του Μεκλεμβούργου – Δυτικής Πομερανίας, ενώ από το 2010 ανέλαβε την ηγεσία εισαγγελικών υπηρεσιών.

Καθοριστικό κεφάλαιο της διαδρομής του ήταν η περίοδος 2013–2020, όταν προΐστατο της εξειδικευμένης εισαγγελίας για το οικονομικό έγκλημα και το κυβερνοέγκλημα στο Ρόστοκ. Η συγκεκριμένη εμπειρία έχει ιδιαίτερη σημασία για έναν θεσμό που ερευνά απάτες με ευρωπαϊκούς πόρους και σύνθετες διασυνοριακές υποθέσεις.

Ακολούθησε η επιλογή του ως πρώτου Ευρωπαίου εισαγγελέα από τη Γερμανία και, στις 11 Νοεμβρίου 2020, ο διορισμός του ως αναπληρωτή της Κοβέσι. Η θητεία του στην αναπληρωματική θέση ανανεώθηκε τον Ιούλιο του 2023.

Στο επίσημο βιογραφικό του καταγράφεται επίσης η συμμετοχή του στη Διεθνή Ένωση Δικαστών, ως εκπροσώπου της Γερμανίας, και στην επιτροπή μελέτης του ποινικού δικαίου. Η δικαστική ανεξαρτησία αποτελεί κεντρικό αντικείμενο της οργάνωσης.

Ο χαρακτηρισμός «μεθοδικός» έχει, επομένως, συγκεκριμένο επαγγελματικό υπόβαθρο. Δεν χρειάζεται να στηριχθεί σε ανεπιβεβαίωτες ιστορίες για προσωπικές εντολές ή παρασκηνιακές συγκρούσεις.

Γνωρίζει το ιστορικό της σύγκρουσης με την Αθήνα

Ο νέος επικεφαλής ανέλαβε έχοντας πίσω του έξι χρόνια συμμετοχής στην ηγεσία ενός θεσμού που έχει βρεθεί στο στόχαστρο έντονης πολιτικής αμφισβήτησης στην Ελλάδα.

Με αφορμή τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης είχε χαρακτηρίσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία «μη σοβαρό θεσμό», υποστηρίζοντας ότι μπορούσε να καταργηθεί με νόμο. Είχε επίσης αποδώσει στην εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου εκβιαστική συμπεριφορά σε σχέση με την ανανέωση της θητείας της. Πρόκειται για δηλώσεις που μετέφεραν την αντιπαράθεση από την αξιολόγηση συγκεκριμένων δικογραφιών στην αμφισβήτηση του ίδιου του θεσμού και των λειτουργών του.

Η σύγκρουση απέκτησε και επίσημη θεσμική διάσταση. Στις 22 Μαΐου 2026, η Κοβέσι απευθύνθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταγγέλλοντας εξελίξεις που, κατά την EPPO, έπλητταν την αποτελεσματική και ανεξάρτητη λειτουργία της στην Ελλάδα.

Η ανακοίνωση αναφερόταν αφενός σε τροποποίηση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για κακουργήματα βουλευτών και αφετέρου στη μη πλήρη αναγνώριση της απόφασης του Κολεγίου της EPPO για πενταετή ανανέωση της θητείας τριών εντεταλμένων εισαγγελέων.

Ο Ρίτερ δεν παραλαμβάνει, συνεπώς, έναν οργανισμό χωρίς μνήμη. Ως έως πρότινος αναπληρωτής επικεφαλής, βρισκόταν στην ηγετική δομή όταν εκδηλώθηκαν αυτές οι αντιπαραθέσεις. Είναι εύλογο να θεωρείται γνώστης του θεσμικού περιβάλλοντος· δεν προκύπτει, ωστόσο, ότι έχει δημοσιοποιήσει προσωπική στρατηγική ειδικά απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση.

Τα «σπιτάκια» και η σημασία της εχεμύθειας

Οι τέσσερις συλλήψεις της 26ης Νοεμβρίου για τα πολυκέντρα ανακύκλωσης έδωσαν πολιτικό βάρος στις πρώτες εβδομάδες της θητείας του.

Η επιχείρηση των Εσωτερικών Υποθέσεων πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντολών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Είχαν προηγηθεί έρευνες σε εγκαταστάσεις της ΤΕΧΑΝ, με αναζήτηση ψηφιακών αρχείων και συμβάσεων. Η εταιρεία έχει αμφισβητήσει τις συγκρίσεις κόστους στις οποίες στηρίζονται οι αιτιάσεις περί υπερκοστολόγησης.

Ο αιφνιδιασμός αφορά τη μετάβαση από τη γνωστή εισαγγελική διερεύνηση στην επιχείρηση συλλήψεων. Η ίδια η ύπαρξη της έρευνας είχε ήδη δημοσιοποιηθεί. Συνεπώς, δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι ο φάκελος εξελισσόταν χωρίς καμία πληροφορία προς τα έξω.

Ούτε έχει τεκμηριωθεί δημόσια ότι ο Ρίτερ σχεδίασε προσωπικά την επιχείρηση ή επέλεξε τον χρόνο της. Οι υποθέσεις της EPPO διερευνώνται από τους αρμόδιους εντεταλμένους εισαγγελείς, με το προβλεπόμενο σύστημα εποπτείας.

Η πολιτική σημασία, όμως, παραμένει: η αλλαγή ηγεσίας δεν ανέκοψε μια πολύμηνη έρευνα και δεν δημιούργησε περίοδο αναμονής για τους ελεγχόμενους. Μπορεί μάλιστα να έκανε… ακόμα χειρότερα τα πράγματα γι’ αυτούς!

Σκληρός στην ανεξαρτησία, προσεκτικός στις κινήσεις

Την ίδια ημέρα με τις συλλήψεις στην Αθήνα, ο Ρίτερ έδινε την επίσημη δέσμευσή του ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Λουξεμβούργο. Στην τοποθέτησή του συνέδεσε ευθέως την ευρωπαϊκή κοινότητα με την τήρηση του κράτους δικαίου. Η τελετή περιλάμβανε τις δεσμεύσεις ανεξαρτησίας και εμπιστευτικότητας που συνοδεύουν το αξίωμα.

Αυτό προσδιορίζει και το ουσιαστικό μέτρο της «σκληρότητάς» του: την προσήλωση στην έρευνα, στην ανεξαρτησία και στην προστασία του αποδεικτικού υλικού, με τις ενοχές να κρίνονται στα δικαστήρια.

Για την Αθήνα, το μήνυμα είναι ήδη σαφές. Η αποχώρηση της Κοβέσι δεν απομάκρυνε τους ανοιχτούς φακέλους. Στη θέση της βρίσκεται ένας εισαγγελέας που γνωρίζει τον μηχανισμό, έχει εμπειρία στο οικονομικό έγκλημα και αναλαμβάνει τη συνέχεια σε ένα περιβάλλον έντονων πιέσεων.

Η κυβέρνηση μπορεί να αντιπαρατίθεται με τις δημόσιες δηλώσεις ενός εισαγγελέα. Οι δικογραφίες, όμως, προχωρούν με στοιχεία, διαδικασίες και υπογραφές. Και ο Γερμανός είναι μάλλον ο πιο ακατάλληλος για να επιμείνει η ελληνική κυβέρνηση σε πολιτικές κόντρες και αμφισβητήσεις προς εσωτερική κατανάλωση. Άλλωστε τώρα δεν θα μπορεί να πει κι η Βούλτεψη για την… εθνικότητα του εισαγγελέα, όπως έλεγε για τη… Ρουμάνα Κοβέσι! Ίσως «Ρίτερ» να λέγεται και η… εκδίκηση της Κοβέσι για όλες τις επιθέσεις που δέχθηκε από την ελληνική κυβέρνηση στο παρελθόν.

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