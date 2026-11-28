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Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό 25ης Μαρτίου, στην περιοχή του Χαλανδρίου, σημειώνεται το Σάββατο (28/11), λόγω θραύσης αγωγού της ΕΥΔΑΠ.
Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο τμήμα της οδού 25ης Μαρτίου από το ύψος της οδού Κολοκοτρώνη έως το ύψος της οδού Παλαιολόγου.
Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές.
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