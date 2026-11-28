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Σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές ίδιων προϊόντων και συσκευασιών μεταξύ Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών αγορών καταγράφει η νέα ανάλυση του PosoKanei, της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία διευρύνει τη σύγκριση σε 432 κωδικούς προϊόντων, με διαθέσιμες τιμές από τουλάχιστον τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες.

Από τους 432 κωδικούς, οι 256 συγκρίνονται με τουλάχιστον πέντε χώρες και οι 139 με τουλάχιστον έξι. Στο δείγμα, 256 κωδικοί εμφανίζουν χαμηλότερη ελληνική τιμή, με μέση διαφορά -23,7%, ενώ 176 εμφανίζουν υψηλότερη, με μέση διαφορά +22,3%, έναντι του αντίστοιχου ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Στο σύνολο των 432 κωδικών, ο αριθμητικός μέσος όρος των ποσοστιαίων διαφορών διαμορφώνεται στο -7,6%.

Στις κατηγορίες προσωπικής φροντίδας και υγιεινής καταγράφονται χαμηλότερες ελληνικές τιμές στο δείγμα. Συγκεκριμένα, η μέση διαφορά στο σύνολο της κατηγορίας διαμορφώνεται σε -33,4% για τις οδοντόκρεμες, -34,9% για τα αφρόλουτρα, -19,5% για τα αποσμητικά, -23,6% για τα σαμπουάν, -23% για τις βρεφικές πάνες και -29,1% για τα προϊόντα ακράτειας.

Αντίθετα, σημαντικές αποκλίσεις προς τα πάνω καταγράφονται σε άλλες κατηγορίες.

Στις τροφές κατοικιδίων, ο δείκτης διαφοράς των ελληνικών τιμών από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο διαμορφώνεται στο +25,9%.

Στα δημητριακά, υψηλότερη ελληνική τιμή έχουν 21 από τους 26 κωδικούς. Ο δείκτης για το σύνολο των 26 κωδικών διαμορφώνεται σε +13,8%, ενώ στους επτά κωδικούς με κάλυψη τουλάχιστον έξι χωρών φτάνει το +26,8%.

Στον καφέ, οι 22 κωδικοί με υψηλότερη ελληνική τιμή εμφανίζουν μέση διαφορά +28,7% έναντι του αντίστοιχου ευρωπαϊκού μέσου. Η μεγάλη αυτή απόκλιση εντοπίζεται στους κωδικούς espresso.

Υψηλότερες ελληνικές τιμές καταγράφονται επίσης σε προϊόντα πλυντηρίου πιάτων, με δείκτη +30%, σε κωδικούς βρεφικών γαλάτων, με +29,5%, και στα πατατάκια, με +19,9%.

Ίδια προϊόντα, κοινή βάση σύγκρισης

Οι συγκρίσεις αφορούν τα ίδια προϊόντα και τις ίδιες συσκευασίες, χωρίς ΦΠΑ, ώστε οι τιμές να συγκρίνονται σε κοινή βάση. Χρησιμοποιούνται μέσοι όροι τιμών 30 ημερών, ενώ οι κωδικοί συμμετέχουν ισόβαρα στους δείκτες. Οι χώρες αναφοράς διαφέρουν ανά προϊόν.

Η Αρχή διευκρινίζει ότι το δείγμα δεν αποτελεί αντιπροσωπευτικό καλάθι κατανάλωσης και δεν σταθμίζεται με βάση τις ποσότητες που αγοράζουν τα νοικοκυριά. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπει γενική κατάταξη της Ελλάδας ως ακριβής ή φθηνή χώρας.

Παράλληλα, οι αποκλίσεις τιμών αποτελούν, σύμφωνα με την Αρχή, αφετηρία διερεύνησης και όχι από μόνες τους απόδειξη παράβασης.

Από τις διαφορές τιμών στην αξιολόγηση της αγοράς

Τα ευρήματα του PosoKanei προσφέρουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή μια διευρυμένη βάση δεδομένων για την παρακολούθηση της εξέλιξης των τιμών και τον εντοπισμό επίμονων αποκλίσεων μεταξύ της ελληνικής και των άλλων ευρωπαϊκών αγορών.

Όπως σχολιάζουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στελέχη της Αρχής, ιδιαίτερη σημασία αποκτούν οι περιπτώσεις στις οποίες οι υψηλότερες ελληνικές τιμές επαναλαμβάνονται σε επιμέρους κατηγορίες προϊόντων, καθώς αναδεικνύουν πεδία που χρήζουν περαιτέρω αξιολόγησης ως προς τη διαμόρφωση των τιμών και τη λειτουργία της αγοράς.

Μάλιστα, η εξέταση των σχετικών δεδομένων μπορεί να συμβάλει στην πληρέστερη κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν τις τελικές τιμές για τον καταναλωτή, όπως οι όροι προμήθειας και διανομής, η διάρθρωση της αγοράς και οι συνθήκες ανταγωνισμού. Οι αποκλίσεις, άλλωστε, αποτελούν ενδείξεις προς αξιολόγηση και όχι αυτοτελή απόδειξη παραβατικής συμπεριφοράς.

Η νέα ανάλυση έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης σύγκρισης του PosoKanei, που είχε εξετάσει 20 επώνυμους κωδικούς και είχε καταγράψει χαμηλότερη ελληνική τιμή στα 10 προϊόντα και υψηλότερη στα υπόλοιπα 10. Στα προϊόντα με τις μεγαλύτερες αποκλίσεις περιλαμβάνονταν το αφρόλουτρο, με ελληνική τιμή χαμηλότερη κατά 47,5%, και το παγωτό, με ελληνική τιμή υψηλότερη κατά 43,1%.

«Η διαφάνεια είναι δικαίωμα του καταναλωτή»

Σε δήλωσή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, αναφέρει: «Η διαφάνεια είναι δικαίωμα του καταναλωτή και εργαλείο ελέγχου για την Πολιτεία. Με το PosoKanei φέρνουμε στο φως τις διαφορές τιμών και δίνουμε συγκεκριμένα στοιχεία στη δημόσια συζήτηση.

Η ευθύνη μας στην Αρχή δεν εξαντλείται στην ενημέρωση του πολίτη. Οι μεγάλες αποκλίσεις που επαναλαμβάνονται αποτελούν για εμάς αφετηρία στοχευμένης διερεύνησης και τεκμηριωμένων εισηγήσεων για τις αναγκαίες παρεμβάσεις στην αγορά. Ο καταναλωτής χρειάζεται ενημέρωση, ουσιαστικό έλεγχο και αποτελεσματική προστασία».

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