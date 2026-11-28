Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Εκατοντάδες χιλιόμετρα πεζοπορίας στα βάθη της Τουρκίας, νύχτες σε πλατείες και σταθμούς του μετρό, εξαντλητικές διαδρομές χωρίς χρήματα και φαγητό, αλλά και δεκάδες άγνωστοι που έσπευσαν να τον βοηθήσουν, συνθέτουν την απίστευτη περιπέτεια του 58χρονου μοναχού Ιωσήφ, ο οποίος επέστρεψε στην οικογένειά του έπειτα από τέσσερις μήνες εξαφάνισης.

Ο κατά κόσμον Νικόλαος Τσιγκόζης είχε εξαφανιστεί το πρωί της Πέμπτης 23 Ιουλίου από τον Νέο Μυλότοπο Γιαννιτσών, χωρίς να έχει ενημερώσει τους συγγενείς του για την πρόθεσή του να ταξιδέψει στην Τουρκία. Σκοπός του ήταν να επισκεφθεί τις περιοχές από τις οποίες καταγόταν η οικογένειά του, την Καππαδοκία, τον Πόντο, τη Σαμψούντα, την Τραπεζούντα και την Παναγία Σουμελά.

Το ταξίδι που είχε σχεδιάσει ως προσκύνημα εξελίχθηκε σε μια πολύμηνη δοκιμασία επιβίωσης, με τον ίδιο να διασχίζει μεγάλες αποστάσεις με τα πόδια, να χάνει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα και να αδυνατεί να επικοινωνήσει με την οικογένειά του.

Ο 58χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και δυσκολίες στην άρθρωση, ακολουθεί τον μοναχικό βίο από το 2003 και έχει ζήσει σε μοναστήρια του Αγίου Όρους και στην Αγία Τριάδα στον Λαγκαδά.

Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου εντοπίστηκε σώος και επέστρεψε στους οικείους του, με την αδελφή του να αποκαλύπτει στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» τις λεπτομέρειες της περιπέτειάς του.

Ξεκίνησε με τα πόδια για τον Πόντο – «Τα παπούτσια του είχαν λιώσει»

Χωρίς να διαθέτει αρκετά χρήματα για τις μετακινήσεις του κι έχοντας αποτύχει να εξασφαλίσει κάρτα SIM για το κινητό του τηλέφωνο, ο μοναχός αποφάσισε να συνεχίσει το ταξίδι του πεζός, χωρίς να έχει αντιληφθεί το πραγματικό μέγεθος των αποστάσεων που έπρεπε να διανύσει.

«Εγώ νόμιζα, λέει, είναι κοντά. Έτσι, Θεσσαλονίκη – Αθήνα», διηγήθηκε στην αδελφή του μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα.

Με μοναδικό οδηγό τις οδικές πινακίδες που έδειχναν την κατεύθυνση προς τη Σαμψούντα και την Τραπεζούντα, ο Ιωσήφ άρχισε να διασχίζει ορεινές περιοχές της Τουρκίας, περπατώντας εκατοντάδες χιλιόμετρα προς τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

Τα βράδια κοιμόταν στην ύπαιθρο, ενώ, καθώς δεν γνώριζε την τουρκική γλώσσα, προσπαθούσε με νοήματα να ζητήσει από τους κατοίκους λίγο φαγητό.

«Τα παπούτσια του είχαν λιώσει. Είναι πολύ συγκλονιστικό τώρα και μόνο που το σκέφτομαι», ανέφερε η αδελφή του.

Στη διάρκεια της διαδρομής του συνάντησε ανθρώπους που του πρόσφεραν καινούργια παπούτσια, ρούχα, τρόφιμα και χρήματα, ενώ ορισμένοι τον μετέφεραν με τα αυτοκίνητά τους, βοηθώντας τον να συνεχίσει το ταξίδι του.

Το λάθος λεωφορείο, οι νύχτες στον δρόμο και η κλοπή του διαβατηρίου

Σε ένα παραθαλάσσιο χωριό της Μαύρης Θάλασσας, κάτοικοι συγκέντρωσαν χρήματα για τον μοναχό και του εξασφάλισαν εισιτήριο λεωφορείου, προκειμένου να συνεχίσει προς τον προορισμό του.

Ωστόσο, όταν ολοκληρώθηκε η διαδρομή, ο Ιωσήφ διαπίστωσε ότι, αντί να έχει φτάσει στη Σαμψούντα, είχε επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη.

Εκεί βρέθηκε αντιμέτωπος με ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες. Περιπλανιόταν από περιοχή σε περιοχή, κοιμόταν σε παγκάκια, πλατείες και σε σταθμό του μετρό, ενώ κάποια στιγμή χρειάστηκε να δεχθεί νοσοκομειακή φροντίδα.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν έπεσε θύμα κλοπής, με αποτέλεσμα να χάσει το διαβατήριό του, την αστυνομική του ταυτότητα και την τσάντα με τα προσωπικά του αντικείμενα.

Παρά τις κακουχίες και την απώλεια των ταξιδιωτικών του εγγράφων, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια να φτάσει στον Πόντο και ξεκίνησε εκ νέου με τα πόδια.

Έφτασε μέχρι τη βορειότερη γέφυρα του Βοσπόρου, όπου τον σταμάτησαν οι Αρχές, καθώς απαγορεύεται η διέλευση πεζών.

Η εξαφάνιση έφτασε μέχρι την τουρκική Εθνοσυνέλευση

Την ώρα που ο 58χρονος προσπαθούσε να επιβιώσει στην Τουρκία, χωρίς να έχει δυνατότητα επικοινωνίας με τους συγγενείς του, η οικογένειά του είχε κινητοποιήσει τις ελληνικές και τις τουρκικές Αρχές για τον εντοπισμό του.

Στις προσπάθειες αναζήτησης συνέδραμαν το ελληνικό προξενείο, το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι, η Interpol, οι διπλωματικές Αρχές, το Silver Alert, τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αλλά και μέλη της κουρδικής κοινότητας.

Η υπόθεση της εξαφάνισης έφτασε, μάλιστα, μέχρι την τουρκική Εθνοσυνέλευση, έπειτα από παρέμβαση Κούρδου βουλευτή.

«Πραγματικά, δόξα τω Θεώ, η χαρά μας και η ανακούφιση που νιώσαμε είναι απερίγραπτη. Είχαμε πολύ μεγάλη αγωνία, η οικογένειά μου, τα αδέρφια μου, οι συγγενείς και φίλοι για την τύχη του, αν ζει», δήλωσε η αδελφή του στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ».

Τούρκος τον αναγνώρισε από το βίντεο της εκπομπής

Καθοριστική για τον εντοπισμό του μοναχού αποδείχθηκε, σύμφωνα με την αδελφή του, η δημοσιότητα που έλαβε η εξαφάνισή του τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία.

Το ρεπορτάζ της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» αναμεταδόθηκε από τουρκικά μέσα ενημέρωσης, με αποτέλεσμα ένας Τούρκος να αναγνωρίσει τον 58χρονο και να του δείξει το σχετικό βίντεο.

Ο Ιωσήφ είδε τον εαυτό του στην οθόνη και άκουσε τη φωνή της αδελφής του, η οποία απηύθυνε έκκληση για τον εντοπισμό του.

«Ωχ, λέει, ναι εγώ, εγώ είμαι αυτός», ανέφερε η ίδια, περιγράφοντας την αντίδραση του αδελφού της.

Μέσα σε δέκα ημέρες από τη στιγμή που ο μοναχός παρακολούθησε το συγκεκριμένο βίντεο, η αστυνομία κατάφερε να τον εντοπίσει.

«Ήταν για καλό, γιατί τελικά η δημοσιότητα βοηθάει. Ήταν το λιθαράκι όλο αυτό για να έρθει μπροστά του η αναζήτηση», πρόσθεσε η αδελφή του, ευχαριστώντας την εκπομπή για τη συμβολή της στην υπόθεση.

Οι 97 Τούρκοι που τον βοήθησαν και ο συγκινητικός αποχαιρετισμός

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της τετράμηνης περιπλάνησής του, ο μοναχός επέστρεψε στην Ελλάδα έχοντας να διηγηθεί στην οικογένειά του δεκάδες περιστατικά αλληλεγγύης από ανθρώπους που συνάντησε στην Τουρκία.

Ο ίδιος απαρίθμησε στην αδελφή του 97 ανθρώπους που τον βοήθησαν, προσφέροντάς του φαγητό, χρήματα, ρούχα ή διευκολύνοντας τις μετακινήσεις του, παρά το γεγονός ότι δεν γνώριζαν ποιος ήταν και δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του στην ίδια γλώσσα.

«Εισέπραξε πολύ αγάπη από τους Τούρκους εκεί. Πολύ αγάπη. Συγκινήθηκε. Και τον αγαπήσανε», ανέφερε η αδελφή του.

Ενδεικτικές ήταν οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν όταν οι αστυνομικοί έφτασαν για να τον παραλάβουν. Καταστηματάρχες της περιοχής, οι οποίοι τον είχαν γνωρίσει και φροντίσει κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί, έσπευσαν να τον αγκαλιάσουν και να τον αποχαιρετήσουν. «Σε αγαπάμε, θα μας λείψεις…», του είπαν στη γλώσσα τους.

Τέσσερις μήνες μετά την εξαφάνισή του, ο μοναχός Ιωσήφ βρίσκεται πλέον κοντά στην οικογένειά του, με την αδελφή του να απευθύνει μέσω της εκπομπής ένα μήνυμα στους ανθρώπους που εξακολουθούν να αναζητούν αγνοούμενους συγγενείς τους.

«Εύχομαι σε κάθε άνθρωπο που ψάχνει τον άνθρωπό του, να βρει τον άνθρωπό του ακριβώς έτσι, όπως τον βρήκαμε κι εμείς».

Διαβάστε επίσης:

Αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές κατά 4% από 1-1-2027 για 1,5 εκατ. ελευθεροεπαγγελματίες, αγρότες, κτηνοτρόφους!

Αναταράξεις στο FIR Αθηνών: Η Τουρκία ανοίγει και αεροπορικό φάκελο για το Αιγαίο – Συνάντηση Τασούλα με Ερντογάν σήμερα

Καιρός: «Κόκκινος» συναγερμός, θυελλώδεις βοριάδες έως 10 μποφόρ, ισχυρές καταιγίδες και το πρώτο κύμα χιονιά έως τα ημιορεινά!