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Μάλλον προβληματική είναι η επιχειρηματολογία που χρησιμοποιεί ο υφΥΠΕΣ Βαγγέλης Λιάκος για να υπερασπιστεί τον εαυτό του από τις κατηγορίες για φαβοριτισμό, σχετικά με τις απευθείας αναθέσεις συμβάσεων από δήμους που έπαιρναν οι επιχειρήσεις των αδελφών του.

Το νέο «χαρτί» που επιχείρησε να παίξει ο Λιάκος ήταν αυτό του… σεξισμού, καθώς, όπως είπε (ΣΚΑΪ), «επειδή δεν έχουν βρει κάτι για εμένα, έχουν βάλει δύο γυναίκες μπροστά και τις πετροβολούν, θεωρώντας ότι, για να πετύχει μια γυναίκα, πρέπει να έχει από πίσω της έναν άνδρα, έναν αδερφό, έναν πατέρα ή έναν σύντροφο. Στην Ελλάδα του 2026 θεωρούν ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να πετύχει μόνη της».

Η φράση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του παρουσιαστή της εκπομπής, ο οποίος έσπευσε να σημειώσει ότι «δεν είναι έτσι, μπορούσε να είναι άντρας. Μην το γυρίζετε στο φύλο».

Γενικά, λένε οι πληροφορίες, τα επιχειρήματα του υφΥΠΕΣ δεν πολυπείθουν ούτε και τους συναδέλφους του στην κυβέρνηση και την Κ.Ο. της ΝΔ.

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