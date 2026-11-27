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Κάποιες παρεμβάσεις αξίζει να τις ξαναβλέπουμε όταν οι εξελίξεις φωτίζουν διαφορετικά τη σημασία τους. Όπως εκείνη του Χάρη Δούκα στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα, όταν έβαλε στο τραπέζι τα περιβόητα «σπιτάκια ανακύκλωσης».

Ο δήμαρχος Αθηναίων κατήγγειλε ότι, ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνούσε την υπόθεση, πραγματοποιούνταν κλειστές συσκέψεις με τους δήμους στο περιθώριο. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι, σύμφωνα με την ενημέρωσή του, σε ορισμένες συμμετείχε και η ηγεσία της πλειοψηφούσας παράταξης της ΚΕΔΕ. «Αισθάνεται κανένας την ανάγκη να μας ενημερώσει, με διαφάνεια και χωρίς μισόλογα;», ρώτησε από το βήμα.

Εκείνη την ώρα η γαλάζια πλειοψηφία της Ένωσης, με επικεφαλής τον πρόεδρο Λάζαρο Κυρίζογλου παρακολουθούσε αμήχανη (τουλάχιστον), την παρέμβαση Δούκα, ανίκανη να αρθρώσει έστω μία τυπική απάντηση.

Λίγες ημέρες αργότερα ο Δούκας επανήλθε, υποστηρίζοντας ότι το προεδρείο δεν ανταποκρίθηκε στην επιστολή του δήμου για συζήτηση του θέματος στο συνέδριο.

Τώρα, με τις δικαστικές εξελίξεις, το ερώτημα επιστρέφει ακόμα πιο επίμονο. Γιατί η γαλάζια διοίκηση της ΚΕΔΕ έκανε το… «κουνάβι» και δεν εξέτασε το θέμα, παρότι οι καταγγελίες Δούκα ήταν εκκωφαντικές. Συνένοχοι δια της σιωπής ή απλά εκούσιοι κομπάρσοι μέχρι πολιτικής ανοησίας;

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