Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Κατερίνα Νοτοπούλου, μίλησε ανοιχτά, σε συνέντευξή της στα Νέα, στη σχέση της με τον ηθοποιό Πασχάλη Τσαρούχα.

«Νιώθω ευτυχισμένη αυτή την περίοδο της ζωής μου. Όταν είμαστε με έναν άνθρωπο που αγαπάμε και μας αγαπάει, όταν έχουμε ψυχική ισορροπία… δεν υπάρχουν επιλογές χωρίς κόστος. Δεν είχα πρόθεση να μιλήσω για αυτό. Με κάνει να νιώθω καλά με τον εαυτό μου… Ο Πασχάλης είναι ένας πολύ δοτικός άνθρωπος. Τον αγαπάω, τον θαυμάζω, τον καμαρώνω. Η ζωή μαζί του είναι γιορτή» ανέφερε αρχικά.

«Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν είμαι καθόλου εξοικειωμένη με αυτό και νιώθω και άβολα και αμήχανα. Τολμώ να πω ότι δεν μου είναι και ευχάριστο να συζητάω δημόσια γι’ αυτό. Από την άλλη μεριά… Όλα είναι βαθιά σε αυτή τη σχέση. Τα νοήματα και τα συναισθήματα».

Ο Πασχάλης Τσαρούχας και η Κατερίνα Νοτοπούλου αποτελούν ένα από τα ζευγάρια που έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον τους τελευταίους μήνες. Η σχέση τους έγινε γνωστή τον Οκτώβριο του 2026, όταν ο γνωστός ηθοποιός επέλεξε να εκφράσει δημόσια τα συναισθήματά του για τη σύντροφό του μέσα από τα social media.

Διαβάστε επίσης

Κι ο Γκλέτσος… στην κόντρα με τον Τσίπρα: Χάνει το ηθικό πλεονέκτημα

Στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ στη Λάρισα ο Απόστολος Καλογιάννης

ΣΥΡΙΖΑ: Καταγγέλλει την ΕΛΑΣ για χρήση του μητρώου μελών του