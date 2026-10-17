Πασχάλης Τσαρούχας και Κατερίνα Νοτοπούλου: Το επόμενο βήμα στη σχέση τους και τα σενάρια γάμου

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Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η σχέση του Πασχάλη Τσαρούχα με την Κατερίνα Νοτοπούλου, μετά τη δημόσια εκδήλωση της τρυφερότητάς τους.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Secret, ο ηθοποιός και η πολιτικός φέρονται να έχουν κάνει το επόμενο βήμα στην προσωπική τους ζωή, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι συγκατοικούν στη Θεσσαλονίκη, ενώ στο προσκήνιο έχουν έρθει και σενάρια για πιθανό γάμο.

Οι δυο τους είχαν επιλέξει να κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, η κοινή τους παρουσία και οι πληροφορίες που δημοσιεύονται το τελευταίο διάστημα έχουν στρέψει το ενδιαφέρον στην προσωπική τους ζωή.

Η γνωριμία

Η γνωριμία τους φέρεται να έγινε μέσα από επαφές που σχετίζονταν με συνδικαλιστικά ζητήματα στον χώρο των ηθοποιών.

Η αρχική επαγγελματική επαφή φαίνεται πως εξελίχθηκε σταδιακά σε προσωπικό δεσμό, τον οποίο στην αρχή προτίμησαν να διατηρήσουν ιδιωτικό.

Παράλληλα, οι αλληλεπιδράσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από σχόλια και αντιδράσεις σε αναρτήσεις, είχαν αρχίσει να τραβούν την προσοχή, χωρίς να αποτελούν από μόνες τους επιβεβαίωση της σχέσης τους.

Το πάθος

Η σχέση του ηθοποιού και της πολιτικού απασχολεί πλέον περισσότερο τη δημοσιότητα, καθώς οι πληροφορίες για την κοινή τους πορεία διαδέχονται η μία την άλλη.

Παρά το ενδιαφέρον που έχει προκύψει, οι λεπτομέρειες για την προσωπική τους ζωή εξακολουθούν να προέρχονται κυρίως από δημοσιεύματα.

Ο έρωτας

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα ο Πασχάλης Τσαρούχας, οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι, με τον ηθοποιό να της προσφέρει μια ανθοδέσμη, οι λέξεις που συνόδευσαν την ανάρτηση ήταν αρκετές για να τραβήξουν την προσοχή.

«Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου», έγραψε ο ηθοποιός, χωρίς να χρειάζεται να προσθέσει περισσότερα για να δώσει έναν ξεκάθαρα προσωπικό τόνο στη δημοσίευσή του.

Η Κατερίνα Νοτοπούλου ανταποκρίθηκε κάτω από την ανάρτηση, σχολιάζοντας «Όλα μαζί…», σε μια ανταλλαγή μηνυμάτων που έφερε τη σχέση τους στο προσκήνιο.

Η κοινή φωτογραφία και οι τρυφερές λεζάντες αποτέλεσαν μια σπάνια δημόσια αναφορά στην προσωπική τους ζωή, καθώς τόσο ο ηθοποιός όσο και η πολιτικός κρατούν συνήθως χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά τις προσωπικές τους σχέσεις.

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