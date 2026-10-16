Θρυλική ώθηση στον ΑΝΤ1 για την κορυφή της τηλεθέασης την Πέμπτη (15/10)

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Κέρδισε τη μερίδα του λέοντος ο ΑΝΤ1 από την πίτα τηλεθέασης των σταθμών εθνικής εμβέλειας κυρίως χάρη στην απευθείας μετάδοση του ευρωπαϊκού ματς Ολυμπίκ Μαρσέιγ-Ολυμπιακός (αλλιώς, Ολυμπιακός Μασσαλίας εναντίον Ολυμπιακού Πειραιώς).

Σκληρό τζαρτζάρισμα «παίχτηκε» για τη δεύτερη θέση μεταξύ Alpha και Mega με το κανάλι της Κάτω Κηφισιάς να προκρίνεται με διαφορά μόλις 0,3%.

Στα αξιοσημείωτα της προηγούμενης ημέρας η ισοφάριση του χαμηλού ρεκόρ που είχε πετύχει η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ στις 30 Ιουλίου, σύμφωνα με τα δεδομένα της Nielsen.

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