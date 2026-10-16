Θρυλική ώθηση στον ΑΝΤ1 για την κορυφή της τηλεθέασης την Πέμπτη (15/10)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Κέρδισε τη μερίδα του λέοντος ο ΑΝΤ1 από την πίτα τηλεθέασης των σταθμών εθνικής εμβέλειας κυρίως χάρη στην απευθείας μετάδοση του ευρωπαϊκού ματς Ολυμπίκ Μαρσέιγ-Ολυμπιακός (αλλιώς, Ολυμπιακός Μασσαλίας εναντίον Ολυμπιακού Πειραιώς).
Σκληρό τζαρτζάρισμα «παίχτηκε» για τη δεύτερη θέση μεταξύ Alpha και Mega με το κανάλι της Κάτω Κηφισιάς να προκρίνεται με διαφορά μόλις 0,3%.
Στα αξιοσημείωτα της προηγούμενης ημέρας η ισοφάριση του χαμηλού ρεκόρ που είχε πετύχει η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ στις 30 Ιουλίου, σύμφωνα με τα δεδομένα της Nielsen.
Διαβάστε επίσης
Πακέτο από πρεμιέρες εκπομπών σε Mega, ΣΚΑΪ, OPEN
ΕΡΤ: Ο Άρης Παναγιωτίδης στη θέση του προσωρινού Διευθύνοντα Συμβούλου μετά από πρόταση του Π. Μαρινάκη
Ανθή Βούλγαρη για Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Μαθαίνω ότι φεύγει και «πιστολιάζει», χρωστάει μαλλιά, λούσα…
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.