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16.10.2026 17:15

Πακέτο από πρεμιέρες εκπομπών σε Mega, ΣΚΑΪ, OPEN

16.10.2026 17:15
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Τέσσερις εκπομπές  κατεβαίνουν από σήμερα στη μάχη- διαρκείας- για την τηλεθέαση στη νέα σεζόν, σε τρία διαφορετικά κανάλια. Οι τρεις είναι γνωστές, η άλλη καινούργια. 

Φως στο τούνελ

Με σειρά παλαιότητας, στις 23.20 στο Mega «σηκώνεται η «αυλαία» για το «Φώς στο τούνελ» με το οποίο η Αγγελική Νικολούλη κάνει… ποδαρικό στην 32η σεζόν της θρυλικής εκπομπής, με ένα θρίλερ σε χώρο ασφαλείας, όμως οι 50 κάμερες κλειστού κυκλώματος δεν κατέγραψαν το παραμικρό. Αυτή η πρεμιέρα έχει την ιδιαιτερότητα της και ήδη οι φόλοουερς της Αγγελικής πιθανόν έχουν προσέξει τη λεπτομέρεια στο προωθητικό οπτικοακουστικό υλικό

Στο τρέιλερ και στο φωτογραφικό υλικό της εκπομπής η Νικολούλη εμφανίζεται με μαύρο κοστούμι. Το πιθανότερο να μην εμφανιστεί στα λευκά, όπως συνηθίζει στις ενάρξεις κάθε νέας περιόδου, αλλά και στις αμέσως επόμενες εκπομπές με- το χαρακτηριστικό- κόκκινο σακάκι (ή κοστούμι), ενδυματολογική επιλογή συμβολικής σημασίας. Υπάρχει όμως λόγος. Συγκεκριμένος.  

«Στις πρεμιέρες του «Τούνελ» προτιμώ το λευκό. Είναι το χρώμα που σηματοδοτεί για μένα το νέο ξεκίνημα, το ταξίδι προς το φως. Είναι αλήθεια όμως ότι το κόκκινο έχει τη δική του θέση στην εκπομπή. Το επιλέγω ιδιαίτερα σε δύσκολες και σύνθετες υποθέσεις, όταν μέσα από το σκοτάδι αρχίζει να διαφαίνεται μια χαραμάδα φωτός. Τελευταία, κάποιοι αναρωτιούνται γιατί δεν με βλέπουν στα κόκκινα, παρά τις σοβαρές εξελίξεις σε πολύκροτες υποθέσεις που ερευνούμε. Το πένθος από την απώλεια της μητέρας μου είναι ακόμη νωπό. Θα έρθει και πάλι η στιγμή του κόκκινου…», εξομολογήθηκε στο πλαίσιο συνέντευξης στο Hello!.

Dragons den

Το «Dragons den» ανοίγει νέο κεφάλαιο μεταδόσεων αυτή τη φορά από τον ΣΚΑΪ. Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη σήμερα στις 22.10.

Το πρώτο επεισόδιο του μοναδικού τηλεοπτικού σόου με θέμα την επιχειρηματικότητα επιβεβαιώνει τη δυναμική είσοδο που έχει κάνει ο τομέας του AI στις επιχειρήσεις.

Ο Χάρης Βαφειάς, η Μαρία Χατζηστεφανή, ο Λέων Γιοχάη, ο Γιάννης Τσιώρης, ο Αντώνης Καράτζης, η Ελευθερία Ζούρου και ο Κώστας Χαλκιάς είναι έτοιμοι να ρισκάρουν, να διεκδικήσουν, να διαπραγματευτούν και να επενδύσουν. 

Τελειώνοντας το «Dragons den» αρχίζει (00.10)  για φέτος το νυχτερινό- ό,τι ναναι- τοκ σόου «Στην αγκαλιά του Φάνη» στο οποίο ο Φάνης Λαμπρόπουλος υποδέχεται τους ηθοποιούς Ιζαμπέλα Φούλοπ και Βαγγέλη Κακουριώτη, το πρωταγωνιστικό δίδυμο της σειράς «Μπλε ώρες» και την Ρένα Μόρφη, στη συνέχεια.

Στην αγκαλιά του Φάνη

Ποιός παίρνει το κλειδί;

Νωρίτερα από κάθε άλλη εκπομπή θα κάνει την παρθενική εμφάνιση της (19.50) στον αέρα του OPEN η εκπομπή «Ποιός παίρνει το κλειδί;» με οικοδεσπότη τον αποκαλούμενο και «mr Pocket», Πέτρο Χατζησταύρου. Με την στεγαστική κρίση να γιγαντώνεται ο σταθμός αξιοποιεί το momentum για το real estate ριάλιτι σόου/τηλεπαιχνίδι «Ποιος παίρνει το κλειδί», σε κάθε  επεισόδιο του οποίου, τρεις υποψηφιότητες διεκδικούν την ενοικίαση της ίδιας κατοικίας. Γνωρίζουν το ενοίκιο, μπαίνουν στο σπίτι, εξερευνούν τους χώρους και φαντάζονται την καθημερινότητά τους εκεί. Όμως, η ξενάγηση είναι μόνο η αρχή. Για να φτάσουν στο κλειδί, θα χρειαστεί να εξηγήσουν γιατί αυτό το σπίτι ταιριάζει στη δική τους ζωή.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.10.2026 17:45
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