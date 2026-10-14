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14.10.2026 08:47

Η παρέα του «Ράδιο Αρβύλα»… ξαναχτυπά – Αποχαιρετά με τον δικό της τρόπο την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

14.10.2026 08:47
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Η παρέα του «Ράδιο αρβύλα» με αφορμή την- αναγκαστική- παραίτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ την αποχαιρετά με τον δικό της, σατιρικό, τρόπο τον οποίον εξέφρασε μέσα από τα σόσιαλ μίντια- συγκεκριμένα το instagram.

«Την αποχαιρετούμε όπως της αξίζει» αναφέρει η ανάρτηση του «Ράδιο αρβύλα» στον επίσημο λογαριασμό του.

Στο σκετσάκι που σκάρωσε η παρέα, εμφανίζεται ο Αντώνης Κανάκης να κάνει την αποπεμφθείσα πρέσβειρα των ΗΠΑ και Γιάννης Σερβετάς σαν Κωνσταντίνος Αργυρός να αναλαμβάνει τη μουσική έκφανση του αποχαιρετισμού της σατιρικής εκπομπής.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 09:18
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