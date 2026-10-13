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13.10.2026 15:31

Κλασικά πρώτος σε τηλεθέαση Δευτεριάτικά (12/10) ο Alpha, λόγω «Σόι σου»

13.10.2026 15:31
tileorasi

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Μπροστά βρέθηκε στην τηλεθέασης ο Alpha με το «χαίρετε» της εβδομάδας και το πιστώνεται σε σημαντικό βαθμό η συγκέντρωση που καταφέρνει στην ώρα μετάδοσης του κάθε νέο επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου».

Δυνατή κόντρα, που θύμισε κάτι από τα (πολύ) παλιά, αναπτύχθηκε μεταξύ MEGA και ANT1 με το κανάλι του Αμαρουσίου να επικρατεί με βραχεία κεφαλή και να αποσπά εκείνο το δεύτερο σε μέγεθος κομμάτι από την πίτα τηλεθέασης της ημέρεας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen. 

Για λίγο δεν είδε τον αριθμό 12 στο κύριο μέρος του μεριδίου ο ΣΚΑΪ, κάτι που είχε συμβεί ακριβώς πριν από οκτώ ημέρες. Ήταν όμως τέταρτος σε προτιμήσεις στο σύνολο της ημέρας. 

Με κέρδη «άνοιξε» την εβδομάδα το STAR και το OPEN για μόλις 0,1% δεν είδε το ψηφίο 6 στο κύριο μέρος του μεριδίου του. ΕΡΤ1 και ΕΡΤNews ήταν σχεδόν ισοδύναμα.

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