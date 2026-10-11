Γερμανού για φορολογικό έλεγχο σε Καρβέλα – Βίσση: «Καλό είναι το κράτος να μην αφήνει κανέναν χωρίς έλεγχο, με πιάσατε ε;» (Video)

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Το ντόμινο εξελίξεων, που προέκυψαν από τη δημόσια διαμάχη μεταξύ Νίκου Καρβέλα και Άννας Βίσση, σχολίασαν το μεσημέρι της Κυριακής η Ναταλία Γερμανού και οι συνεργάτες της.

«Η ΑΑΔΕ κάνει τη δουλειά της, αυτό είναι ξεκάθαρο. Νομίζω όμως ότι υπάρχει μια ρήτρα εμπιστευτικότητας, υπάρχει ένα απόρρητο. Δεν βγάζεις στη φόρα προσωπικά δεδομένα. Το σπίτι του Νίκου δεν είναι σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, που μπορεί να βάλεις τις φωνές και να βγουν οι γείτονες στα μπαλκόνια να σε δούνε. Αυτό το περιστατικό για να το πάρουν τα sites και να το κάνουν πρώτο θέμα, ποιος μπορεί να το διέρρευσε;», αναρωτήθηκε η Ναταλία Γερμανού για το φραστικό επεισόδιο του συνθέτη με τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ.

«Ο Νίκος δεν το διέρρευσε, η σύντροφός του δεν το διέρρευσε, το ανήλικο παιδί τους προφανώς δεν το διέρρευσε… ποιος το διέρρευσε; Μπορεί να έγινε και από τους ίδιους τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ;», πρόσθεσε η παρουσιάστρια του «Καλύτερα Δε Γίνεται», με τον Θοδωρή Βγενή να της επισημαίνει πως αυτές οι πληροφορίες συνήθως βγαίνουν από δημοσιογράφους ή κλιμάκια που έχουν πολύ καλές πηγές εκ των έσω.

«Σε κάθε περίπτωση, ακολουθεί ένας γενικότερος οικονομικός έλεγχος. Υπάρχει ένα ντόμινο, όπως καταλαβαίνουμε, και για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ», ανέφερε στη συνέχεια της κουβέντας η Ναταλία Γερμανού.

«Πιστεύω ότι υπάρχει απάντηση και καλό είναι να ελέγχει το κράτος όλους μας. Πρόσεξέ με… όλους μας! Και πάνω-πάνω και τα νησιά Κέιμαν και Σεϋχέλλες και τράπεζες που είναι αλλού μέχρι κάτω-κάτω. Να μην αφήνει κανέναν χωρίς έλεγχο. Με πιάσατε, ε;», κατέληξε.

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