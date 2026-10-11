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11.10.2026 14:41

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η εξομολόγηση για τις δυσκολίες της μητρότητας – «Δεν χρειάζεται να τα περνάς όλα μόνη»

11.10.2026 14:41
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Μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση θέλησε να μοιραστεί η Ευρυδίκη Βαλαβάνη με τους διαδικτυακούς της φίλους, φωτίζοντας μια πλευρά της μητρότητας που πολλές φορές μένει μακριά από τις φωτογραφίες και τις χαρούμενες στιγμές των social media.

Η γνωστή δημοσιογράφος, που βιώνει τη χαρά της μητρότητας με τον ερχομό του γιου της, Jason, επέλεξε να αναφερθεί όχι μόνο στην αγάπη που αισθάνεται για το παιδί της, αλλά και στις δυσκολίες, την κούραση και την αγωνία που μπορεί να συνοδεύουν τη νέα καθημερινότητα μιας μητέρας.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από τρυφερά στιγμιότυπα με τον μικρό της, θέλοντας παράλληλα να υπενθυμίσει στις γυναίκες πως η ανάγκη για βοήθεια και στήριξη δεν αναιρεί την αγάπη τους για τα παιδιά τους.

Το μήνυμα της Ευρυδίκης Βαλαβάνη για τις νέες μητέρες

Στη λεζάντα της δημοσίευσής της, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μίλησε για τις απαιτητικές στιγμές της μητρότητας, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι κάθε μητέρα να φροντίζει και τη δική της ψυχική υγεία.

«Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας. Θα σταθώ στη μητρότητα. Στην αγάπη, αλλά και στις δύσκολες μέρες της. Στην κούραση, στην αγωνία, στις στιγμές που νιώθεις ότι όλα είναι πολλά. Το να δυσκολεύεσαι δεν σε κάνει λιγότερο καλή μαμά. Μπορείς να αγαπάς το παιδί σου όσο τίποτα και να χρειάζεσαι κι εσύ στήριξη. Δεν χρειάζεται να τα περνάς όλα μόνη σου. Μίλα για όσα νιώθεις. Ζήτα βοήθεια όταν τη χρειάζεσαι. Και να θυμάσαι πως και εσύ αξίζεις φροντίδα.

Στέλνω σφιχτή αγκαλιά σε όλες σας!»

Η τρυφερή αναφορά στον γιο της, Jason

Η δημοσιογράφος ολοκλήρωσε την ανάρτησή της με λίγα λόγια αφιερωμένα στον γιο της, εξηγώντας γιατί επέλεξε να δημοσιεύσει αυτές τις φωτογραφίες από τους πρώτους μήνες της ζωής του.

«Υ.Γ. Ήθελα αυτές οι φωτογραφίες να έχουν μια θέση εδώ. Να μου θυμίζουν εσένα τόσο μικρό στην αγκαλιά μου και εκείνες τις μέρες που όλα ήταν καινούργια. Τόσο όμορφα, τόσο δύσκολα μα τόσο δικά μας. Jason είσαι ολόκληρος ο κόσμος μου».

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