Πρεμιέρα για το The Voice με την Πάολα στη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη: «Νιώθω υπέροχα που βρίσκομαι μαζί σας» (Video)

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Το The Voice επέστρεψε στους τηλεοπτικούς δέκτες μέσα από την συχνότητα του ΣΚΑΙ. Ο Γιώργος Λιανός αφού υποδέχθηκε στο πλατό τον Πάνο Μουζουράκη, τον Χρήστο Μάστορα και την Έλενα Παπαρίζου, καλωσόρισε την Πάολα που πήρε τη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Αφού εμφανίστηκε στο πλατό και κατευθύνθηκε προς την καρέκλα της, οι άλλοι τρεις coaches και ο παρουσιαστής του The Voice έσπευσαν να την αγκαλιάσουν.

«Νιώθω υπέροχα που βρίσκομαι εδώ μαζί σας, υπέροχα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Καλή σεζόν να έχουμε, με πάρα πολύ αγάπη» είπε η τραγουδίστρια.

Αμέσως μετά, ο Γιώργος Λιανός έδωσε το σήμα για να αρχίσει ο νέος κύκλος του μουσικού τάλεντ σόου λέγοντας στην Πάολα πως «η φωνή σου μας έχει συνοδεύσει στα πιο αμαρτωλά βράδια μας και δεν μας έφταναν. Οπότε θέλουμε κι άλλα να έχουμε εδώ μαζί σου».

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