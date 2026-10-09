ΣΚΑΪ: Με Πάολα φέτος το «The Voice of Greece» – Αύριο βράδυ η πρεμιέρα

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Αύριο στις 21.00 θα σηκωθεί επισήμως η αυλαία του μουσικού σόου «The Voice of Greece» το οποίο με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό, αντί του Γιώργου Καπουτζίδη, θα μεταδίδεται ως συνήθως κάθε Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα.

Στις θέσεις των κριτών και τη νέα σεζόν θα είναι οι Πάνος Μουζουράκης, Έλενα Παπαρίζου, Χρήστος Μάστορας, με την Πάολα ως νέα προσθήκη στην θέση του αδικοχαμένου Γιώργου Μαζωνάκη.

Και η 12η σεζόν του μουσικού διαγωνισμού, σημειώνει ο ΣΚΑΪ, θα έχει όλα όσα το έχουν κάνει να ξεχωρίζει: Aπρόβλεπτες Blind Auditions, ξεχωριστές φωνές, δυνατές ερμηνείες και μοναδικές στιγμές που γράφονται πάνω στη σκηνή.

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