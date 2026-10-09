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09.10.2026 09:35

ΕΡΤ: «Υιοθετεί» το σίκουελ «Το Παιδί 2 – Η επιστροφή» έπειτα από την παγκόσμια διάκριση του πρώτου κύκλου

09.10.2026 09:35
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Με το βραβείο Καλύτερης Σειράς του Διεθνούς Τηλεοπτικού Φεστιβάλ της Σεούλ στην τσέπη για την εξαιρετική κωμική σειρά «Το Παιδί» η ΕΡΤ αποφάσισε να φιλοξενήσει το σίκουελ «Το Παιδί 2 – Η επιστροφή».

Τα νέα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα στο ERTFLIX το πρώτο τρίμηνο του 2027 και στη συνέχεια θα μεταδοθούν και από την ΕΡΤ1.

Με τα νέα επεισόδια, η ΕΡΤ τονίζει ότι  δίνει στο τηλεοπτικό κοινό την ευκαιρία να ξανασυναντήσει τους ήρωες και τον κόσμο του «Παιδιού», μιας σειράς που αγαπήθηκε ιδιαίτερα, καταγράφοντας περισσότερες από 18.000.000 θεάσεις στο ERTFLIX.

Η σειρά ξεχώρισε για την ιδιαίτερη ταυτότητά της και τη διαφορετική ματιά της, συνδυάζοντας στοιχεία μαύρης κωμωδίας με μια ιστορία μυστηρίου και δράσης, προσεγγίζοντας παράλληλα με ευαισθησία και πρωτότυπο τρόπο την πραγματικότητα ενός εφήβου στο φάσμα του αυτισμού.

Η αναθεώρηση της απόφασης και της θέσης της ΕΡΤ συμβαίνει σε μια σεζόν κατά την οποία η εκπροσώπηση της ελληνικής μυθοπλασίας στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα διακρίνεται για τον μινιμαλιστικό χαρακτήρα της, το πιθανότερο για να έχει την καλύτερη δυνατή απορρόφηση από το τηλεοπτικό κοινό που κατακερματίζεται στο εξόχως ανταγωνιστικό χρονικό διάστημα του prime time.

Το σίκουελ-μινι σειρά «Το Παιδί 2 – Η επιστροφή» της Foss Prductions εκφράζει τον στόχο της ΕΡΤ που είναι «μια σύγχρονη δημόσια ραδιοτηλεόραση, ανοιχτή στον κόσμο και ικανή να μεταφέρει την ελληνική δημιουργία σε κάθε γωνιά του», σημείωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της, Γιάννης Παπαδόπουλος από τη Σεούλ κατά την παραλαβή του υψηλού κύρους βραβείο από το παγκόσμιας ακτινοβολίας Τηλεοπτικό Φεστιβαλ της Νοτιοκορεάτικης πρωτεύουσας, Seoul International Drama Awards 2026, στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε χθες.

Η σειρα «Το παιδί» ξεχώρισε σε ένα εξόχως ανταγωνιστικό διαγωνιστικό περιβάλλον καθώς στην κατηγορία International Competition ήταν συνυποψήφια με άλλες  351 παραγωγές από 46 χώρες.

Η δημιουργική ομάδα της σειράς με τον Παναγιώτη Ιωσηφέλη στο σενάριο και τον Στέφανο Μπλάτσο στη σκηνοθεσία, καθώς και τους πρωταγωνιστές της σειράς, Βασίλη Μπούτσικο, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Άννα Μάσχα, Έλενα Τοπαλίδου, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Αλέξανδρο Λογοθέτη, Αλεξία Καλτσίκη, ενημέρωσαν δεόντως με ανάρτηση στο instagram.

Εννοείται πως τα γυρίσματα για τα οκτώ νέα επεισόδια πραγματοποιούνται και συνεχίζονται κανονικά.

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