search
ΠΕΜΠΤΗ 08.10.2026 19:32
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.10.2026 18:10

Το «Σόι σου»… stereo στην κορυφή της τηλεθέασης την Τρίτη (6/10)

08.10.2026 18:10
tileorasi

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Το γεγονός ότι οι σειρές νέας εσοδείας στο prime time αλλά και κάποια ακόμα πρόγράμματα καταφέρνουν επιδόσεις με μικρές διαφοροποιήσεις αποτελεί ένδειξη του έντονο βαθμού κινητικότητας του τηλεοπτικού κοινού και άρα κατακερματισμού της τηλεθέασης.

Τη διαφορά την Τρίτη την έκανε το «Σόι σου». Στις άλλες θέσεις φαίνεται να σημειώθηκαν δυνατά τζαρτζαρίσματα. Χαρακτηριστικό είναι ότι τρείς εκπομπές- μια σειρά και δύο τηλεπαιχνίδια–  είχαν ίδια ακριβώς επίδοση και τα δεύτερα δεκαδικά ψηφία στα ποσοστά τηλεθέασης τους- σε μια περίπτωση μεταφράστηκε σε μόλις 1.000 τηλεθεατές- έκριναν την κατάταξη τους στο ημερήσιο τηλεβαρόμετρο.

Διαβάστε επίσης

Τηλεθέαση: Σάρωσε το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» στην πρεμιέρα του

ΑΝΤ1-Ράδιο Αρβύλα: Η πορεία προς τον χωρισμό

Ανθή Βούλγαρη για Βίσση – Καρβέλα: «Δεν πιστεύω ότι είναι μόνο τα λεφτά – Ας τους προστατεύσει λίγο το περιβάλλον τους» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
polonos-kathigitis
ΕΛΛΑΔΑ

Ισόβια στον 35χρονο δράστη της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή

britain-ambulance
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Βρετανία: 16 χρόνια μετά τον πνιγμό της μητέρας τους, τρεις αδελφές αυτοκτόνησαν στη θάλασσα

saoudiki aravia epithesi
ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες αεροσκάφη μετά από επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ (Videos)

ispania
ΚΟΣΜΟΣ

Χιλιάδες διαδηλωτές στη Μαδρίτη μετά τον θάνατο της Μαρικάρμεν – «Αγία της Αριστεράς» για το ακροδεξιό Vox η 87χρονη

theodoropoulos_gaka_new_1234
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Μαζωνάκη: Εντοπίστηκαν «αρκετά εκατομμύρια ευρώ» των Γάκα-Θεοδωρόπουλου σε τράπεζα του εξωτερικού (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kanakis-new
MEDIA

ΑΝΤ1-Ράδιο Αρβύλα: Η πορεία προς τον χωρισμό

mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Βενζοδιαζεπίνες εντοπίστηκαν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη από τις τοξικολογικές: Τι είναι, πώς δρουν και τι εξετάζουν οι ειδικοί

MEIMARAKIS KYRIAKOS NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δεν ήταν αρκετός ο Φλωρίδης: Στο Μαξίμου – εσπευσμένα και απρόθυμα; – την Παρασκευή ο Μεϊμαράκης

lazopoulos-new
MEDIA

Τηλεθέαση: Σάρωσε το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» στην πρεμιέρα του

lakis-lazopoulos
LIFESTYLE

Λαζόπουλος: «H γυναίκα μου είχε ακολουθήσει έναν άλλο γιατρό του Κολωνακίου που της έλεγε να μην κάνει εξετάσεις, αν και είχε περάσει καρκίνο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 08.10.2026 19:28
polonos-kathigitis
ΕΛΛΑΔΑ

Ισόβια στον 35χρονο δράστη της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή

britain-ambulance
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Βρετανία: 16 χρόνια μετά τον πνιγμό της μητέρας τους, τρεις αδελφές αυτοκτόνησαν στη θάλασσα

saoudiki aravia epithesi
ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες αεροσκάφη μετά από επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ (Videos)

1 / 3