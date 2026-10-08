Το «Σόι σου»… stereo στην κορυφή της τηλεθέασης την Τρίτη (6/10)

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Το γεγονός ότι οι σειρές νέας εσοδείας στο prime time αλλά και κάποια ακόμα πρόγράμματα καταφέρνουν επιδόσεις με μικρές διαφοροποιήσεις αποτελεί ένδειξη του έντονο βαθμού κινητικότητας του τηλεοπτικού κοινού και άρα κατακερματισμού της τηλεθέασης.
Τη διαφορά την Τρίτη την έκανε το «Σόι σου». Στις άλλες θέσεις φαίνεται να σημειώθηκαν δυνατά τζαρτζαρίσματα. Χαρακτηριστικό είναι ότι τρείς εκπομπές- μια σειρά και δύο τηλεπαιχνίδια– είχαν ίδια ακριβώς επίδοση και τα δεύτερα δεκαδικά ψηφία στα ποσοστά τηλεθέασης τους- σε μια περίπτωση μεταφράστηκε σε μόλις 1.000 τηλεθεατές- έκριναν την κατάταξη τους στο ημερήσιο τηλεβαρόμετρο.
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