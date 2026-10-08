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08.10.2026 09:57

Τηλεθέαση: Σάρωσε το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» στην πρεμιέρα του

08.10.2026 09:57
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Με το δεξί επέστρεψε ο Λάκης Λαζόπουλος στη βραδινή ζώνη, με τα νούμερα τηλεθέασης του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» στην πρεμιέρα του, να του χαρίζουν την πρώτη θέση τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο.

Η σατιρική εκπομπή βρέθηκε στην κορυφή, σβήνοντας τον ανταγωνισμό, καθώς προηγήθηκε με σημαντική διαφορά από τα υπόλοιπα προγράμματα.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» σημείωσε μέσο όρο 20,9% στο δυναμικό κοινό, ενώ ακολούθησε η σειρά «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» με 17,7%. Το «Μια γυναίκα» κατέγραψε 13,1%, το «Ντέρτι» 12,7% και το «Κρίνο και Αγκάθι» 10,7%.

Στο γενικό σύνολο, ο Λάκης Λαζόπουλος διατήρησε την πρωτιά με 21,7%. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Ντέρτι» με 15% και ακολούθησε το «Μια γυναίκα» με 14,3%. Το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» και το «Κρίνο και Αγκάθι» σημείωσαν από 13,4%.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αλ Τσαντίρι Νιουζ – 20,9%
Μπαμπά σ’ αγαπώ – 17,7%
Μια γυναίκα – 13,1%
Ντέρτι – 12,7%
Κρίνο και Αγκάθι – 10,7%
First Dates – 5,1%
Μπλε Ώρες – 4,8%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Αλ Τσαντίρι Νιουζ – 21,7%
Ντέρτι – 15%
Μια γυναίκα – 14,3%
Μπαμπά σ’ αγαπώ – 13,4%
Κρίνο και Αγκάθι – 13,4%
Μπλε Ώρες – 12,9%
First Dates – 4,5%

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