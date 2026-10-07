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07.10.2026 15:24

ΣΠΟΡ FM TV: Επεκτείνει στην πενταετία τα δικαιώματα μετάδοσης του πρωταθλήματος μπάσκετ

07.10.2026 15:24
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«Σπίτι» της Stoiximan GBL θα είναι η πλατφόρμα ΣΠΟΡ FM TV για την επόμενη πενταετία τελικά, έπειτα από συμφωνία του ΕΣΑΚΕ και του Ομίλου ΣΚΑΪ για επέκταση της συνεργασίας κατά δύο επιπλέον σεζόν και νέο τίμημα που διαμορφώνεται άνω των 50 εκατ. ευρώ.

Στην αρχική  συμφωνία του Ιουνίου, που και τότε η έγκριση από τον ΕΣΑΚΕ ήταν ομόφωνη, ο όμιλος ΣΚΑΪ εξασφάλισε τα τηλεοπτικά δικαιώματα έναντι 25 εκατ. ευρώ για δύο συν ένα χρόνια.

Εκ των πραγμάτων η πλευρά Αλαφούζου φαίνεται να είχε βάλει άνω τελεία στην υπόθεση και επανήλθε με νέα αναβαθμισμένη πρόταση. Οι συζητήσεις κατέληξαν σε συμφωνία με μοντέλο ανανέωσης συνεργασίας πέραν της αρχικής τριετίας για ένα συν ένα έτος, με το οικονομικό αντίστοιχο αντίτιμο να αναπροσαρμόζεται σταδιακά.

Για τα δύο τελευταία χρόνια υπάρχει ειδική πρόβλεψη κατά τα συνηθισμένα. Ο ΕΣΑΚΕ διατηρεί τη δυνατότητα να διερευνήσει άλλη πρόταση, υπό τον όρο ότι θα είναι διαφοροποιημένη κατά 20%, ενώ ο ΣΠΟΡ FM TV έχει δικαίωμα τελευταίας προσφοράς και συνεπώς τη δυνατότητα να ισοφαρίσει την πρόταση και να διατηρήσει τα δικαιώματα, όπως είχε συμβεί και στην προηγούμενη διαδικασία, με τον ΣΚΑΪ εν τέλει να παίρνει «ριμπάουντ» από την ΕΡΤ.

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