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07.10.2026 11:55

ΑΝΤ1: Οι «Ράδιο Αρβύλα» αποχωρούν από τον σταθμό – Οριστικό το «διαζύγιο» με την ομάδα του Αντώνη Κανάκη

07.10.2026 11:55
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Μία ανακοίνωση επισφραγίζει το τέλος της συνεργασίας της ομάδας του Αντώνη Κανάκη με τον ΑΝΤ1.

Με ανακοίνωση λοιπόν που υπογράφει “Η ομάδα του Ράδιο Αρβύλα“, αναφέρεται ότι:

«Μετά τη λήξη της στα τέλη Ιουνίου, γνωστοποιούμε σήμερα την τελική μας απόφαση, να μην ανανεώσουμε τη συνεργασία μας με τον Αντέννα.

Αποχωρούμε από μια συνεργασία που μετρά σχεδόν τριάντα χρόνια, αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής.

Από την πλευρά μας ευχαριστούμε θερμά τον Αντέννα και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαστήκαμε στενά όλα αυτά τα χρόνια και τους ευχόμαστε ολόψυχα ό,τι καλύτερο για το μέλλον.

Ευχαριστούμε πολύ,

Η ομάδα του Ράδιο Αρβύλα»

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ΤΕΤΑΡΤΗ 07.10.2026 14:42
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