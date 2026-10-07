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07.10.2026 09:17

Mega: «Κουδούνι» σήμερα (7/10) για το πρώτο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» της σεζόν – Με τον Λάκη η Ελεωνόρα Ζουγανέλη

07.10.2026 09:17
lakis_lazopoulos_new

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Έχει μαζέψει αρκετό υλικό ο Λάκης Λαζόπουλος για το σημερινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» (21.00)  το πρώτο της τρίτης σεζόν στο Mega.

Ο Λάκης επανέρχεται στη σκηνή της θρυλικής σατιρικής εκπομπής και κινείται σταθερά σε έναν δρόμο ανάμεσα στο χιούμορ και την κριτική σκέψη.

Το «Τσαντίρι» σηκώνει την αυλαία με όλα εκείνα τα στοιχεία που το έχουν καταστήσει σημείο αναφοράς στην ελληνική τηλεόραση. Τα επιθεωρησιακά σκετς, από τη χαρισματική πένα του Λάκη Λαζόπουλου, όπως ζωντανεύουν επί σκηνής από τον ίδιο και τους ηθοποιούς που τον συντροφεύουν όλα αυτά τα χρόνια στην εκπομπή, θα συνεχίσουν να καυτηριάζουν με χιούμορ την επικαιρότητα.

Αμέτρητα βίντεο, αναρίθμητες μεταμορφώσεις με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και βόλτες στις λαϊκές αγορές, εκεί όπου λαμβάνεται η πραγματική σφυγμομέτρηση της κοινής γνώμης, αποτελούν σταθερές της σατιρικής εκπομπής του Mega και τη νέα σεζόν.

Πρώτη καλεσμένη στο επικαιροποιημένο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» η Ελεωνόρα Ζουγανέλη. Η δημοφιλής ερμηνεύτρια μετατρέπει τη σκηνή σε μια αυθόρμητη συναυλία με τραγούδια που έχει αγαπήσει το κοινό.

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