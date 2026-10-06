Πρώτο σε τηλεθέαση στη μέρα του (5/10) το «Σόι σου»

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Ακαταμάχητο ήταν το «Σόι σου», το οποίο, ακόμα και σε επανάληψη, καταφέρνει να συγκεντρώνει τα περισσότερα βλέμματα από κάθε άλλο πρόγραμμα της Δευτέρας.

Τρίτο σε δημοφιλία πρόγραμμα ήταν το επεισόδιο της καθημερινής σειράς «Μπλε ώρες» του ΣΚΑΪ.

Στα αξιοπρόσεκτα της ημέρας το σερί στην αμέσως επόμενη τριάδα θέσεων από προτάσεις του ΑΝΤ1.

Καλύτερο πρόγραμμα του Mega και πάλι ήταν επεισόδιο της σειράς «Δυο μαύρα πουκάμισα», που εμφανίστηκε στην έβδομη θέση του Top 10 της Δευτέρας, και μαζί με το κεντρικό δελτίο και το «Live news» έδωσαν στο κανάλι της Καλλιθέας το 1/3 των διακεκριμένων θέσεων τηλεθέασης. Τη 10άδα συμπλήρωσε το τηλεπαιχνίδι «Ο τροχός της τύχης».

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