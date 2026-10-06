Mega deal στο Χόλιγουντ: Η Paramount αποκτά τη Warner Bros έναντι 110 δισ. δολαρίων

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Η εξαγορά της Warner Bros. Discovery (WBD) από την Paramount Skydance, ύψους 110 δισ. δολαρίων, ολοκληρώνεται επίσημα, δημιουργώντας έναν από τους μεγαλύτερους κολοσσούς μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας στην ιστορία.

Η νέα εταιρεία θα ονομάζεται Skydance και θα διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο με το σύμβολο «SKYD»..

Ο νέος γίγαντας του Χόλιγουντ σηματοδοτεί μια από τις μεγαλύτερες συγχωνεύσεις που έγιναν ποτέ στη βιομηχανία των μέσων ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας. Η συγχώνευση φέρνει κοντά δύο από τα παλαιότερα στούντιο παραγωγής ταινιών στην Αμερική – μαζί με το HBO Max, τίτλους που κυμαίνονται από το «Harry Potter» μέχρι το «Sinners» και ακόμη και δίκτυα όπως το CNN σύντομα θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη με την Paramount+, το CBS και κινηματογραφικούς τίτλους όπως το «Top Gun» και το «The Godfather».

Όλα αυτά θα τεθούν υπό την ηγεσία του δισεκατομμυριούχου David Ellison και του νέου συν-διευθύνοντος συμβούλου του Ynon Kreiz. Με τον τρόπο αυτό, η δύναμη συγκεντρώνεται ακόμη περισσότερο στα χέρια λίγων μεγάλων «παικτών», οι οποίοι κυριαρχούν ήδη στον κλάδο. Η Skydance του Ellison εξαγόρασε την Paramount για 8 δισεκατομμύρια δολάρια μόλις πέρυσι και έστρεψε το βλέμμα του στην Warner – ένα ακόμη μεγαλύτερο ψάρι – πολύ σύντομα μετά.

Αυτό που ακολούθησε ξέσπασε σε μια θυελλώδη, ετήσια διαμάχη για την τύχη της Warner. Συμπεριλαμβανομένων δισεκατομμυρίων δολαρίων σε χρέη, η εξαγορά της Warner από την Paramount ανέρχεται σε σχεδόν 111 δισεκατομμύρια δολάρια σήμερα.

Το παρασκήνιο της εξαγοράς και ο ανταγωνισμός με το Netflix

Οι πρώτες μέρες της αναζήτησης της Paramount για την Warner μετατράπηκαν σε έναν μπερδεμένο πόλεμο προσφορών.

Μήνες μετά την αποκάλυψη ότι ήταν ανοιχτή στην πώληση τμημάτων ή ακόμα και ολόκληρης της επιχείρησής της, η Warner αρχικά έκλεισε μια συμφωνία στούντιο και streaming με το Netflix τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, η Paramount, ιδιοκτησίας της Skydance, η οποία ισχυρίστηκε ότι η διοίκηση της Warner «δεν συμμετείχε ποτέ ουσιαστικά» στις προηγούμενες προτάσεις της, σύντομα ξεκίνησε μια εχθρική αντιπροσφορά με στόχο την εξαγορά ολόκληρης της εταιρείας – συμπεριλαμβανομένων δικτύων όπως το CNN και το Discovery.

Οι γίγαντες του Χόλιγουντ πέρασαν μεγάλο μέρος των αρχών του 2026 σε μια έντονη διαμάχη για το ποιος είχε μια ισχυρότερη προσφορά στο τραπέζι, με την ηγεσία της Warner να υποστηρίζει επανειλημμένα το Netflix ως τον προτιμώμενο υποψήφιο. Αλλά η Paramount τελικά αύξησε την προσφορά της για να αγοράσει όλη την Warner για 31 δολάρια ανά μετοχή και το Netflix επέλεξε να αποχωρήσει από την κούρσα.

Warner και η Paramount υπέγραψαν αμοιβαία συμφωνία συγχώνευσης μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου.

Πώς ξεπεράστηκαν τα νομικά εμπόδια

Η ολοκλήρωση του deal απαιτούσε την έγκριση των αντιμονοπωλιακών αρχών, η οποία αποδείχθηκε δύσκολη υπόθεση.

Παρά την έγκριση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το καλοκαίρι του 2026, μια ομάδα Αμερικανών πολιτειακών εισαγγελέων προσέφυγε δικαστικά για να μπλοκάρει τη συγχώνευση, επικαλούμενη κινδύνους για τον ανταγωνισμό και τις τιμές. Η διαμάχη διευθετήθηκε τελικά τον Σεπτέμβριο του 2026 μέσω εξωδικαστικού συμβιβασμού, με τη Skydance να δεσμεύεται για συγκεκριμένο αριθμό κινηματογραφικών προβολών και προϋπολογισμών παραγωγής.

Με την άρση των νομικών εμποδίων, η νέα εταιρεία διαμορφώνει το διοικητικό της σχήμα. Ο απερχόμενος διευθύνων σύμβουλος της Mattel, Ινόν Κρέιζ, αναλαμβάνει συν-διευθύνων σύμβουλος δίπλα στον Ντέιβιντ Έλισον.

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν τα στελέχη που θα ηγηθούν των επιμέρους τομέων, με έμπειρα στελέχη να αναλαμβάνουν τη διαχείριση των CBS, CNN, των αθλητικών μεταδόσεων και των δραστηριοτήτων streaming, ενοποιώντας υπό τη στέγη της Skydance δύο από τα πιο ιστορικά ονόματα του χολιγουντιανού κινηματογράφου.

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