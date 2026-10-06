Κέρδισε την κούρσα τηλεθέασης ο ΑΝΤ1 τη Δευτέρα (5/10)

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Ανατροπή από νωρίς στον ανταγωνισμό των καναλιών δείχνει να προκαλεί η χθεσινή επίδοση του ΑΝΤ1, ο οποίος έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα βρέθηκε στην κεφαλή της κούρσας τηλεθέασης και από την αρχή της εβδομάδας.

Το 13,2% που αποκόμισε ο σταθμός του Αμαρουσίου πιστώνεται συνδυαστικά στις εκπομπές «Αποκαλύψεις», «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», στις σειρές «Κρίνο και αγκάθι» και «Ντέρτι», αλλά και στην πρεμιέρα του νυχτερινού τοκ σόου «The 2night Show».

Στο Mega κατευθύνθηκε το αμέσως επόμενο σε μέγεθος μερίδιο τηλεθέασης και ο Alpha πέρασε στην τρίτη θέση των τηλεπροτιμήσεων.

Τέταρτη επιλογή των τηλεθεατών στην ημέρα αποτέλεσε το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ στο σύνολό του, με πέμπτο το OPEN.

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