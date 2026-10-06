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06.10.2026 11:25

Σκληρή η «μάχη» τηλεθέασης για τις πρεμιέρες και τον ανταγωνισμό τους στο prime time της Δευτέρας (5/10)

06.10.2026 11:25
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Δυνατό τεστ αντοχής αποτέλεσε η πρεμιέρα της νέας δραματικής σειράς «Οι κόρες της Αρετής» με τον ανταγωνισμό στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης της Δευτέρας (5/10).

Νωρίτερα είχε δημιουργήσει καλά «πάσα» τηλεθέασης το «Σόι σου» το οποίο όση ώρα ήταν στο «αέρα» του Alpha κατάφερε να διαμορφώσει μερίδιο 19,1%. Ταυτόχρονα μεταδιδόταν το ριάλιτι μόδας «GNTM 7» στο STAR, και οι σειρές «Κρίνο και αγκάθι» στον ΑΝΤ1, «Κάμπινγκ» στο Mega και «Μπλε ώρες» στον ΣΚΑΪ.

Το «Σόι σου» στη «ζώνη» προβολής του απέσπασε τη μερίδα του λέοντος (19,1%). Την αμέσως επόμενη δυναμική κατάφερε το «GNTM 7» με 14,8% και το πρώτο επεισόδιο της σειρά «Οι κόρες της Αρετής» αποκόμισαν μερίδιο 10,7%, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις τηλεθέασης της Nielsen.

Το «Κρίνο και αγκάθι» του ΑΝΤ1 κατάφερε 10,3% και στο καπάκι το «Ντέρτι» απέσπασε 14,4%, ενώ «απέναντι», στο Mega,  το «Κάμπινγκ» είχε 11,6% και το επεισόδιο από τα «Δύο μαύρα πουκάμισα» που ακλούθησαν, συγκέντρωσαν το 7,8% εκείνων που ήταν μπροστά στις τηλεοράσεις τους μεταξύ 22.00 και 23.15. Το επεισόδιο της σειράς «Μπλε ώρες» συνέβαλε στον ΣΚΑΪ με επίδοση 6,6%.

Στην νυχτερινή ζώνη η πρώτη εκπομπή της σεζόν του «The 2night Show» μάζεψε «το χαρτί» της τηλεθέασης από τα μεσάνυχτα και μέχρι τη 01.45 (21,5%).

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