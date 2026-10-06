«Skydance»: Αυτός θα είναι ο τίτλος του νέου κολοσσού ψυχαγωγίας και ενημερωσης μετά την συγχώνευση Paramount-Warner

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«Skydance» είναι η ονομασία του κολοσσιαίου επιχειρηματικού σχήματος ΜΜΕ που σχηματίζεται με την συγχώνευση Paramount και Warner Bros Discovery.Το ανακοίνωσε το αφεντικό της Paramount- Skydance Media, Ντέιβιντ Έλισον.

Το brand name της συγχώνευσης αποτίει φόρο τιμής στην μητρική εταιρεία του Έλισον που ίδρυσε πριν από περίπου δύο δεκαετίες και ήταν εκείνη που απορρόφησε περσι την Paramount Global.

«Αυτά τα εμπορικά σήματα είναι κάτι παραπάνω από ένας προορισμός. Αποτελούν το εφαλτήριο», ανέφερε ο Έλισον σε βίντεο που αναρτήθηκε για την επεξήγηση της αλλαγής του ονόματος, στο πλαίσιο ανακοινώσεων για την επόμενη ημέρα της συγχώνευσης και το νέο επιχειρηματικό σχήμα, μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ.

«Δεν ζουν απλώς στις οθόνες. Κινούνται μέσα στην κουλτούρα μας. Κάθε ένα από αυτά είναι ξεχωριστό, χτισμένο πάνω σε μια ιστορία και καθοδηγούμενο από την τεχνολογία. Κι όμως, συνδέονται από κάτι βαθύτερο — ένα νέο κέντρο βάρους, έναν αστερισμό, ένα κοινό όραμα για να προχωρήσουμε παραπέρα. Κοιτάξτε ψηλά. Αυτό που κάποτε ήταν η κορυφή, τώρα είναι μόνο η αρχή», σημείωσε.

Ο Έλισον επεσήμανε ότι το νέο όνομα προσφέρει «στην κοινή εταιρεία μια δική της, ξεχωριστή ταυτότητα, επιτρέποντας ταυτόχρονα στην Paramount και τη Warner Bros. Discovery — καθώς και σε όλα τα εξαιρετικά brands μας — να παραμείνουν στο προσκήνιο».

H κορυφή της διοικητικής πυραμίδας της Skydance αποτελείται από αρκετά στελέχη της Paramount, όμως από την άλλη πλευρά στις ενημερωτικές ανακοινώσεις δεν έγινε αναφορά σε επιτελικά στελέχη της WBD, αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Παρουσιάζει ενδιαφέρον η σύνθεση της επιτελικής ομάδας της νέας εταιρείας. Πρόεδρος της Skydance θα είναι ο προερχόμενος από την επενδυτική Redbird Capital Άντι Γκόρντον στην οποία ήταν κορυφαίος ετέρος, αλλά βετεράνος της Goldman Sachs, στα Οικονομικά της θα είναι ο Ντένις Σινέλι, νύν διευθυντής Οικονομικών της Paramount, ο πρώην επικεφαλής του τμήματος Ανταγωνισμού του υπουργείου Δικαιοσύνης, Μακάν Ντελραχίμ ορίστηκε νομικός προϊστάμενος και πρόεδρος των εταιρικών υποθέσεων της Skydance παγκοσμίως.

Οι Ντέιβιντ Έλσιον, Ινόν Κράιζ και Άντι Γκόρντον θα συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας με τον Έλισον στη θέση του Προέδρου.

Ο Έλισον θα επικεντρωθεί στη «μακροπρόθεσμη στρατηγική, το δημιουργικό όραμα και την κατεύθυνση της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων με τα ταλέντα, των στρατηγικών συνεργασιών, της τεχνολογίας και της κατανομής κεφαλαίων», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ενώ ο Κράιζ θα επικεντρωθεί στην καθημερινή διαχείριση και την ενοποίηση της συγχωνευμένης επιχείρησης.

Ο Γκόρντον θα συνεργαστεί στενά και με τους δύο για την προώθηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων.

Οι ανακοινώσεις δεν αφορούσαν τις ηγετικές ομάδες των ειδησεογραφικών δικτύων. Η Μπάρι Βάις παραμένει στο «τιμόνι» του CBS. Ο Μαρκ Τόμσον εξακολουθεί να είναι πρόεδρος και διευθυντής στο CNN Worldwide. Όταν το δίκτυο ήταν υπο την WBD ήταν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του CNN.

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