Ο άγνωστος καβγάς ανάμεσα στον Σιλβέστερ Σταλόνε και τον Ρίτσαρντ Γκιρ – «Τον τράβηξα έξω από το αυτοκίνητο» (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μια άγνωστη ιστορία ανάμεσα στον Σιλβέστερ Σταλόνε και τον Ρίτσαρντ Γκιρ έρχεται στο φως της δημοσιότητας, όταν κατά τη δεκαετία του ’90, οι δυο τους είχαν έναν καβγά που λίγο έλειψε να εξελιχθεί σε κανονική συμπλοκή.

Στα νέα του απομνημονεύματα, με τίτλο «The Steps», ο 80χρονος ηθοποιός θυμάται όσα συνέβησαν το 1974, όταν εκείνος και ο Ρίτσαρντ Γκιρ συμμετείχαν στην ταινία «The Lords of Flatbush». Όπως γράφει, η μεταξύ τους σχέση ήταν θυελλώδης, με την ένταση ανάμεσά τους να έχει αρχίσει ήδη από τις οντισιόν. Εκείνη την περίοδο στις δοκιμές συμμετείχε, μάλιστα, και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Όπως σημειώνεται στο People, ο Σιλβέστερ Σταλόνε θυμάται ότι με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο υπήρχε δημιουργικός ανταγωνισμός και οι δυο τους προσπαθούσαν να αυτοσχεδιάσουν και να ξεπεράσουν ο ένας τον άλλο στους διαλόγους. Με τον Ρίτσαρντ Γκιρ, όμως, τα πράγματα ήταν αρκετά διαφορετικά.

Σύμφωνα με τον Σιλβέστερ Σταλόνε, κατά τη διάρκεια ενός αυτοσχεδιασμού, ο Ρίτσαρντ Γκιρ τον άρπαξε από το μπλουζάκι και τα νύχια του μπήκαν στο δέρμα του. Ο Σιλβέστερ Σταλόνε τού ζήτησε να σταματήσει, ωστόσο υποστηρίζει ότι ο Ρίτσαρντ Γκιρ έκανε το ίδιο και στη δεύτερη λήψη.

Τότε στράφηκε στον σκηνοθέτη Στίβεν Βερόνα και τον ρώτησε αν μπορούσε να αντιδράσει όπως θα αντιδρούσε στην πραγματική ζωή. Όταν ο σκηνοθέτης τον ρώτησε τι ακριβώς εννοούσε, εκείνος απάντησε: «Θα του έβγαζα τα δόντια». Η απάντηση του Βερόνα ήταν ξεκάθαρη: «Σε παρακαλώ, μην το κάνεις».

Sylvester Stallone Claims Richard Gere Spilled Chicken Grease on Him When Their 1974 On-Set Feud Turned into a Physical Altercation https://t.co/gFcqgkKmOc October 5, 2026

Η έκρηξη του Σταλόνε

Λίγο αργότερα, η κατάσταση ξέφυγε, όταν κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος για φαγητό, ο Σιλβέστερ Σταλόνε αναφέρει ότι είχε προειδοποιήσει τον Ρίτσαρντ Γκιρ να προσέξει, ώστε να μη λερώσει μέσα στο αυτοκίνητο όπου βρίσκονταν.

Παρ’ όλα αυτά, όπως ισχυρίζεται, λίπος από το κοτόπουλο που έτρωγε ο Ρίτσαρντ Γκιρ έπεσε πάνω στο πόδι του. «Ένα ρυάκι από λίπος κοτόπουλου έτρεξε από το αλουμινόχαρτο πάνω στο πόδι μου», γράφει ο Σιλβέστερ Σταλόνε.

Η αντίδρασή του ήταν άμεση. Όπως περιγράφει, χτύπησε τον Ρίτσαρντ Γκιρ με τον αγκώνα στο στήθος, βγήκε από το αυτοκίνητο, πέρασε από την άλλη πλευρά και τον τράβηξε έξω από το πίσω κάθισμα. Σύμφωνα με την αφήγησή του, ο Γκιρ τού είπε: «Δεν θέλω να πιαστούμε στα χέρια». Ο Σταλόνε τού απάντησε: «Πολύ αργά…».

Ο σκηνοθέτης Στίβεν Βερόνα μπήκε ανάμεσά τους προκειμένου να αποτρέψει τα χειρότερα. Όπως αναφέρει ο Σταλόνε, έγινε πλέον ξεκάθαρο σε όλους ότι οι δύο ηθοποιοί δεν μπορούσαν να συνεχίσουν να δουλεύουν μαζί και ένας από τους δύο έπρεπε να φύγει. Τελικά, από την παραγωγή αποχώρησε ο Ρίτσαρντ Γκιρ, ενώ έφυγε και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, με τους Πέρι Κινγκ και Χένρι Γουίνκλερ να παίρνουν τις θέσεις τους.

Η αλλαγή αυτή αποδείχθηκε καθοριστική για τον Σταλόνε σε προσωπικό επίπεδο, καθώς αποτέλεσε την αρχή μιας μακρόχρονης φιλίας του με τον Χένρι Γουίνκλερ, ο οποίος, όπως έχει αναφέρει, τον στήριξε στα δύσκολα πρώτα χρόνια της πορείας του στο Χόλιγουντ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η μοναδική ιστορία που έχει κυκλοφορήσει σχετικά με την κόντρα των δύο σταρ. Ο Έλτον Τζον είχε γράψει στα απομνημονεύματά του το 2019 ότι ο Σιλβέστερ Σταλόνε και ο Ρίτσαρντ Γκιρ φέρεται να είχαν βρεθεί ξανά κοντά σε σωματική σύγκρουση τη δεκαετία του 1990, αυτή τη φορά με αφορμή την πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Διαβάστε επίσης:

Ελένη Καρακάση: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αναδοχής, ήρθε το παιδάκι μας στο σπίτι (Video)

Θανάσης Κουρλαμπάς: «Όταν βλέπω τις πρώτες μου δουλειές, τρομάζω – Χρωστάω πάρα πολλά στην τηλεόραση» (Video)

Γιάννης Κατινάκης: «Η διευθύντρια του σχολείου είχε πει στη μητέρα μου να είμαι λιγότερο θηλυπρεπής» (Video)