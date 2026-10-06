Θανάσης Κουρλαμπάς: «Όταν βλέπω τις πρώτες μου δουλειές, τρομάζω – Χρωστάω πάρα πολλά στην τηλεόραση» (Video)

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Στις πιο δυνατές στιγμές της μακρόχρονης πορείας του στον χώρο της υποκριτικής αναφέρθηκε ο Θανάσης Κουρλαμπάς, με αφορμή την πρεμιέρα της νέας καθημερινής σειράς, «Κουτσουπιές» στην οποία πρωταγωνιστεί.

Καλεσμένος του Χρήστου Φερεντίνου και της Κατερίνας Καραβάτου στην ΕΡΤ1, ο ηθοποιός τόνισε -μεταξύ άλλων- ότι χρωστάει πολλά στην τηλεόραση τόσο για την αναγνωρισιμότητα που του έδωσε όσο και για αυτά που του δίδαξε στα χρόνια.

«Πραγματικά, ό,τι είδα με συγκινούσε με το που το έβλεπα. Δηλαδή έχω αγαπήσει ό,τι μου έχει συμβεί. Έχω αισθανθεί πάρα πολύ τυχερός και λέω τυχερός γιατί στη δουλειά μας παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η τύχη, πού θα βρεθείς. Φυσικά και θα το χειριστείς εσύ, αλλά σου δίνει την τροχιά, σου δίνει τη γραμμή πολλές φορές η τύχη. Ήμουν πιο παρορμητικός στο παρελθόν. Τα χρόνια περνάνε, έρχεται, έρχονται οι δυσκολίες, οι καταστάσεις, η τροφή για να φτιάχνεσαι για να προχωράς και κυρίως για να δουλεύεις τις αδυναμίες σου, τις ανασφάλειές σου, τα όποια σκοτάδια έχει ο καθένας μας. Και ευτυχώς έχω την ευλογία να κάνω αυτή τη δουλειά που σου δίνει αυτή την πολυτέλεια καθημερινά» είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Από το πώς θα μιλήσεις όταν θα φτάσεις στο συνεργείο, στο γύρισμα, πώς θα ανταπεξέλθεις με ένα δύσκολο συνάδελφο ή με ένα ή όταν θα είσαι εσύ δύσκολος συνάδελφος. Πώς θα ότι κι αν έχεις εκείνη την ημέρα θα το αφήσεις πίσω σου στις εννιά η ώρα, γιατί εννιά η ώρα πρέπει να μπεις για μιάμιση ώρα στο θέατρο. Ό, τι κι αν σου συμβαίνει και να επιτελέσεις το έργο, την ευθύνη που έχεις να πας σε ένα ταξίδι αυτόν τον κόσμο για μιάμιση ώρα μαζί με τους άλλους»

Κάνοντας μία αναδρομή στο ξεκίνημα της καριέρας του, ο ηθοποιός θυμάται τις πρώτες του δουλειές τις οποίες -όπως λέει- πέον κρίνει διαφορετικά, έχοντας διδαχθεί πολλά από τη μέχρι τώρα πορεία του.

«Οι πρώτες μου δουλειές όταν τις βλέπω… τρομάζω, γιατί ακριβώς είχa μια έντονη θεατρικότητα και σιγά σιγά η τηλεόραση μου έδωσε τόσο πολύτιμα εφόδια που μετά, πηγαίνοντας στο θέατρο, τα έχω ξέροντας πόσο μπορώ να χειριστώ μια πιο ρεαλιστική, ας το πούμε, ερμηνεία ακόμα. Είναι είναι συγκοινωνούντα δοχεία, ένα αλισβερίσι που δίνει το ένα και παίρνει το άλλο. Στην τηλεόραση χρωστάω πάρα πολλά πράγματα. Πέρα από την αναγνωρισιμότητα που σίγουρα ανοίγει άλλους κόσμους» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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