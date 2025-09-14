Podcast – Θανάσης Κουρλαμπάς: «Με ένα πάτημα στο κουμπί #cancel καταστρέφονται ζωές»

Ο ηθοποιός με αφορμή την συμμετοχή του στις παραστάσεις του Θεάτρου Αθηνών με τίτλο “#Cancel” (πρωτότυπος τίτλος: Ulster American) και του Θεάτρου Αποθήκη με τίτλο: «Άνθρωπος χωρίς όνομα» μίλησε στο topontiki.gr.

Αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον Αιμίλιο Χειλάκη και την Αθηνά Μαξίμου και σχετικά με την υπόθεση του έργου είπε ότι το #Cancel είναι ένα έργο που τολμά εκεί που οι περισσότεροι διστάζουν.

Με φόντο τη μετα-#metoo εποχή, αναδεικνύει την κατάχρηση εξουσίας στον καλλιτεχνικό χώρο, την εκρηκτική ισχύ των social media και της δημόσιας κατακραυγής, τις αντιφάσεις της «woke» κουλτούρας αλλά και την προσπάθεια ανάδειξης της φεμινιστικής φωνής, μέσα σε ένα ανδροκρατούμενο σύστημα.

Με ένα καυστικό, ανατρεπτικό, συχνά σοκαριστικό και απροσδόκητα χιουμοριστικό κείμενο, ο συγγραφέας David Ireland προσφέρει ένα έργο-καθρέφτη της εποχής μας. Ένα έργο για το ποιοι νομίζουμε ότι είμαστε, ποιοι προσποιούμαστε ότι είμαστε και ποιοι πραγματικά είμαστε! Βεβαίως τόνισε και την δική του πεποίθηση σχετικά με την επικινδυνότητα όλης αυτής της επίδρασης που έχουν τα social media.

Δεν παρέλειψε να μιλήσει και για τα τηλεοπτικά του σχέδια και για τη μια ακόμη σεζόν συμμετοχής του στην επιτυχημένη σειρά του Alpha «Άγιος ‘Ερωτας».

Όσον αφορά τον φόρτο εργασίας του είπε ότι όταν κάνει δημιουργικά πράγματα το πάθος και ο ενθουσιασμός του αυξάνονται, λέγοντας χαρακτηριστικά: «όσο αντέχω θα κάνω πολλά πράγματα».

