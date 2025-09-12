Podcast – Αγκόρ Βατ (2): Η τέχνη πεθαίνει πριν από τη φύση

Μετά το πρώτο επεισόδιο επίσκεψής μας στον αρχαιολογικό χώρο του Αγκόρ Βατ, στην Καμπότζη και το αρχικό ξάφνιασμα, εισδύουμε στα ενδότερα της μεγαλύτερης θρησκευτικής έκτασης στον κόσμο.

Δείγμα του πολιτισμού των Χμερ, των κατοίκων της σημερινής Καμπότζης, αποτελεί μνημείο όχι μόνον της ανθρώπινης κληρονομιάς, αλλά μιας περίεργης σχέσης εναγκαλισμού της φύσης με τα ανθρώπινα δημιουργήματα.

Οι αρχαιολόγοι προτίμησαν να διατηρήσουν ζωντανή τούτη τη σχέση, αποφεύγοντας να απομακρύνουν τους κορμούς δένδρων και τις ρίζες τους, από τους ναούς που αγκαλιάζουν.

Αυτό ίσως συστήνει και τη μοναδικότητα του τόπου, συγχρόνως με τις γλυπτές αναπαραστάσεις στους τοίχους, να απεικονίζουν κεφάλαια από τη γένεση του κόσμου, όπως την αποδίδουν κείμενα του ινδουϊσμού, με πρώτη τη Μαχαμπαράτα.

Η επίσκεψη τελειώνει όπως άρχισε, με μια ταινία.

