07.09.2025
Νίκος Θρασυβούλου

07.09.2025 07:15

Podcast – Στάθης Δρογώσης: «Οι πολιτικοί κυβερνούν σήμερα με τις δημοσκοπήσεις»

07.09.2025 07:15
PODCAST DROGOSIS SITE 07.09

Με αφορμή την κυκλοφορία του 7ου προσωπικού του δίσκου με τίτλο «Το έρημο φως» που κυκλοφορεί από την Minos EMI/Universal, ο Στάθης Δρογώσης μίλησε στο topontiki.gr.

Τον χαρακτήρισε ως τον πιο προσωπικό και σπαρακτικό δίσκο του. Μιλάει για την πατρότητα, τον χωρισμό, για την μοναχικότητα αλλά και για την επανόρθωση και την συγχώρεση. Τόνισε ότι μ΄αυτόν τον δίσκο προσπάθησε να κλείσει τις πληγές του, να ξαναγαπήσει την μουσική και τον εαυτό του.

Ο δίσκος περιέχει 8 εντελώς νέα τραγούδια μαζί με 6 παλαιότερα.

Επίσης ανακοίνωσε ότι το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, ανήμερα της γιορτής του, θα παρουσιάσει στο Gustav μια καινούργια μουσική παράσταση με τίτλο «90s».

Σχετικά με τη συνεχιζόμενη κρίση στη δισκογραφία είπε: «Σήμερα μας έχουν νικήσει οι διαφημιστές».

Σχολίασε επίσης την τρέχουσα διεθνή και εσωτερική επικαιρότητα λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι αρχές μας πρέπει να είναι το διεθνές δίκαιο και η ανθρωπιά.

Με απογοήτευση σχολίασε την καθημερινότητά μας και είπε: «Σήμερα δεν θίγονται τα κοινωνικά μας προβλήματα και φταίει και η αντιπολίτευση, οι πολιτικοί μας δεν έχουν όραμα.»

Στο τέλος του podcast απολαύστε το ολοκαίνουριο τραγούδι του με τιτλο: «Ακόμα σε ξεχνώ».

teleferik portugal
ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Ένα καλώδιο προκάλεσε την τραγωδία με το τελεφερίκ – Τι αναφέρει το πόρισμα της υπηρεσίας διερεύνησης ατυχημάτων

DETH_MITSOTAKIS_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

89η ΔΕΘ: Στις 12 η συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού

METRO2
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Τέλη του 2029 ολοκληρώνεται η γραμμή 4 – Πού βρίσκονται τώρα η «Νίκη» και η «Αθηνά»

sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Τι αλλαγές φέρνει το πρώτο κουδούνι τη νέα σχολική χρονιά – Η διδακτέα ύλη, το πολλαπλό βιβλίο και οι …λαχανόκηποι

ukraine
ΚΟΣΜΟΣ

Κίεβο: 3 νεκροί και 18 τραυματίες από τη νυχτερινή επιδρομή της Ρωσίας – Στις φλόγες κυβερνητικό κτίριο

nyfi-gampros
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεόνυμφοι άφησαν τον γάμο και πήγαν στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

tsigaro-kapnisma-new
ΥΓΕΙΑ

Μούχλα, νύχια και περιττώματα ζώων: Στοιχεία σοκ από αναλύσεις στο Χημείο του Κράτους για τα παράνομα καπνικά προϊόντα

LEX_NDP_FILE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη - Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

ktel-thessalonikis_1704_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αποτροπιασμός από το έγγραφο για τα ρατσιστικά δρομολόγια - «Όχι εισιτήρια σε όσους μυρίζουν δυσάρεστα»

gonidis-ploutarxos-4345
LIFESTYLE

Ο Σταμάτης Γονίδης αποχώρησε αιφνιδίως από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο - «Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου» 

