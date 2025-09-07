Podcast – Στάθης Δρογώσης: «Οι πολιτικοί κυβερνούν σήμερα με τις δημοσκοπήσεις»

Με αφορμή την κυκλοφορία του 7ου προσωπικού του δίσκου με τίτλο «Το έρημο φως» που κυκλοφορεί από την Minos EMI/Universal, ο Στάθης Δρογώσης μίλησε στο topontiki.gr.

Τον χαρακτήρισε ως τον πιο προσωπικό και σπαρακτικό δίσκο του. Μιλάει για την πατρότητα, τον χωρισμό, για την μοναχικότητα αλλά και για την επανόρθωση και την συγχώρεση. Τόνισε ότι μ΄αυτόν τον δίσκο προσπάθησε να κλείσει τις πληγές του, να ξαναγαπήσει την μουσική και τον εαυτό του.

Ο δίσκος περιέχει 8 εντελώς νέα τραγούδια μαζί με 6 παλαιότερα.

Επίσης ανακοίνωσε ότι το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, ανήμερα της γιορτής του, θα παρουσιάσει στο Gustav μια καινούργια μουσική παράσταση με τίτλο «90s».

Σχετικά με τη συνεχιζόμενη κρίση στη δισκογραφία είπε: «Σήμερα μας έχουν νικήσει οι διαφημιστές».

Σχολίασε επίσης την τρέχουσα διεθνή και εσωτερική επικαιρότητα λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι αρχές μας πρέπει να είναι το διεθνές δίκαιο και η ανθρωπιά.

Με απογοήτευση σχολίασε την καθημερινότητά μας και είπε: «Σήμερα δεν θίγονται τα κοινωνικά μας προβλήματα και φταίει και η αντιπολίτευση, οι πολιτικοί μας δεν έχουν όραμα.»

Στο τέλος του podcast απολαύστε το ολοκαίνουριο τραγούδι του με τιτλο: «Ακόμα σε ξεχνώ».

