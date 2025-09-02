Podcast – Ταμίλλα Κουλίεβα: «Ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας είναι ένας εμφύλιος πόλεμος»

Η σπουδαία ηθοποιός και σκηνοθέτρια με αφορμή τη συνέχιση για δεύτερη χρονιά της επιτυχημένης παράστασης το «Απόρρητο», το αριστούργημα του Ivan Vyrypaev σε σκηνοθεσία δική της μίλησε στο topontiki.gr. Έρχεται από τον Οκτώβριο στο θέατρο Διάνα. Είναι η παράσταση που μεταφερόμαστε στο 2028 όπου το ΑΙ έχει αποκτήσει, πλέον, δική του βούληση και μπορεί να ζητάει από τους ανθρώπου να του απαντούν σε θεμελιώδη, υπαρξιακά και κοινωνικά ερωτήματα.

Η Έλλη Στάη και ο Παύλος Τσίμας, συναντιούνται για πρώτη φορά με τη θεατρική σκηνή και αναλαμβάνουν αυτό το ρόλο, ως οι συνεντευξιαστές ενός ερευνητικού κέντρου, στο πλαίσιο μιας κλειστής έρευνας.

Οι τρεις επιστήμονες Ταμίλλα Κουλίεβα – Χρήστος Στέργιογλου – Μαριάννα Κιμούλη παίρνουν μέρος στην έρευνα, η οποία διερευνά τα πιο φλέγοντα ερωτήματα που απασχολούν την ανθρωπότητα.

Εκτός από την παράσταση αυτή αναφέρθηκε και στη συμμετοχή της στην πολλή επιτυχημένη σειρά του Alpha «Άγιος Έρωτας» που συνεχίζεται κι αυτή για δεύτερη συνεχή χρονιά.

Αναφερόμενη στο ρόλο της είπε ότι πρέπει να γίνει παράδειγμα προς αποφυγή για τις γυναίκες που υπομένουν κακοποιητικές καταστάσεις και πρέπει να διεκδικούν με θάρρος όσα τους ανήκουν.Τέλος αναφερόμενη στον πόλεμο που γίνεται στην πατρίδα της , αλλά και στην γενοκτονία της Γάζας, είπε ότι ζούμε ένα θέατρο του παραλόγου με χιλιάδες νεκρούς. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι ο Πρόεδρος της Ρωσίας κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου από τους Ευρωπαίους κι απ την άλλη του στρώνουν κόκκινα χαλιά τις ΗΠΑ.

