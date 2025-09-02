search
ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 08:21
Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

02.09.2025 06:30

Podcast – Ταμίλλα Κουλίεβα: «Ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας είναι ένας εμφύλιος πόλεμος»

02.09.2025 06:30
PODCAST KOYLIEVA SITE 02.09

Η σπουδαία ηθοποιός και σκηνοθέτρια με αφορμή τη συνέχιση για δεύτερη χρονιά της επιτυχημένης παράστασης το «Απόρρητο», το αριστούργημα του Ivan Vyrypaev σε σκηνοθεσία δική της μίλησε στο topontiki.gr. Έρχεται από τον Οκτώβριο στο θέατρο Διάνα. Είναι η παράσταση που μεταφερόμαστε στο 2028 όπου το ΑΙ έχει αποκτήσει, πλέον, δική του βούληση και μπορεί να ζητάει από τους ανθρώπου να του απαντούν σε θεμελιώδη, υπαρξιακά και κοινωνικά ερωτήματα.

Η Έλλη Στάη και ο Παύλος Τσίμας, συναντιούνται για πρώτη φορά με τη θεατρική σκηνή και αναλαμβάνουν αυτό το ρόλο, ως οι συνεντευξιαστές ενός ερευνητικού κέντρου, στο πλαίσιο μιας κλειστής έρευνας.

Οι τρεις επιστήμονες Ταμίλλα Κουλίεβα – Χρήστος Στέργιογλου – Μαριάννα Κιμούλη παίρνουν μέρος στην έρευνα, η οποία διερευνά τα πιο φλέγοντα ερωτήματα που απασχολούν την ανθρωπότητα.

Εκτός από την παράσταση αυτή αναφέρθηκε και στη συμμετοχή της στην πολλή επιτυχημένη σειρά του Alpha «Άγιος Έρωτας» που συνεχίζεται κι αυτή για δεύτερη συνεχή χρονιά.

Αναφερόμενη στο ρόλο της είπε ότι πρέπει να γίνει παράδειγμα προς αποφυγή για τις γυναίκες που υπομένουν κακοποιητικές καταστάσεις και πρέπει να διεκδικούν με θάρρος  όσα τους ανήκουν.Τέλος αναφερόμενη στον πόλεμο που γίνεται στην πατρίδα της , αλλά και στην γενοκτονία της Γάζας, είπε ότι ζούμε ένα θέατρο του παραλόγου με χιλιάδες νεκρούς. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι ο Πρόεδρος της Ρωσίας κατηγορείται  για εγκλήματα πολέμου από τους Ευρωπαίους κι απ την άλλη του στρώνουν κόκκινα χαλιά τις ΗΠΑ.

texniti noimosini 998- new
BUSINESS

Η Deloitte φέρνει την Τεχνητή Νοημοσύνη στον έλεγχο με την πλατφόρμα Omnia

eortologio3004
ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

ΟΠΕΚΑ: Επίδομα έως 600 ευρώ - Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ – Επίδομα Παιδιού: Έκλεισε προσωρινά η πλατφόρμα Α21 – Πότε είναι η επόμενη πληρωμή

intralot-new
BUSINESS

Η PE SUB HOLDINGS ανεβάζει το ποσοστό της στην Intralot στο 34,35%

indonesia new
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Είκοσι αγνοούμενοι μετά τις διαδηλώσεις

ARHS_MOUGKOPETROS
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι, να γλεντάει»

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Περίεργη κινητικότητα στρατιωτικών οχημάτων στη Θεσσαλονίκη (Video)

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

akinita 554- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Έρχεται ενδιάμεσος συντελεστής 25% στα ενοίκια, αμφίβολο αν θα ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα

