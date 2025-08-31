Podcast – Λουκίλα Καρρέρ-Πλέσσα: «Ο Μίμης Πλέσσας ήταν άναρχο πνεύμα, διωκόμενος από παντού»

Η σύζυγος του αείμνηστου μεγάλου σύνθετη με αφορμή την 2η έκδοση του βιβλίου της με τίτλο «Μίμης Πλέσσας-Ποιός το ξέρει. Ενός αιώνας μουσικής» (εκδ. Μίνωας), μίλησε στο topontiki.gr.

Αναφερόμενη στο περιεχόμενο της βιογραφίας του Μίμη Πλέσσα, είπε ότι επιθυμία του ήταν να είναι ένα βιβλίο που να βασίζεται σε κάτι που να έχει αφηγηθεί ο ίδιος, για τα όσα βίωσε στα παιδικά του χρόνια, στην εφηβεία, στα φοιτητικά του χρόνια στην Ελλάδα και στην Αμερική. Θα μπορούσε να είναι σαν «δύο βιβλία σε ένα», με τις αφηγήσεις του συνθέτη να παντρεύονται με τα κοινά τους βιώματα.

Ακόμα είπε ότι υπήρξε για πάνω από 35 χρόνια ένας σύντροφος-σύζυγος φωτεινός φάρος, που δεν ήθελε η γυναίκα του να είναι στη σκιά του, αλλά δίπλα του.

Ανέφερε επίσης τη δήλωση της Νάνας Μούσχουρη ότι οφείλει τη διεθνή της παρουσία στον Μίμη Πλέσσα.

Δεν μίλησε μόνο για τις μεγάλες του επιτυχίες , αλλά και για τις δύσκολες στιγμές αποκλεισμού του έργου του από τις εταιρείες. Τέλος είπε με συγκίνηση ότι «20 λεπτά πριν ξεψυχήσει στα χέρια μου του είπα τα “ευχαριστώ” μιας ολόκληρης ζωής».

