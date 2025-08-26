Podcast – Βασίλης Λέκκας: «Για τα 100 χρόνια του Μάνου Χατζιδάκι δεν γίνονται όσα πρέπει»

Συνεχίζει τις καλοκαιρινές του εμφανίσεις ο σπουδαίος ερμηνευτής και με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Αναφέρθηκε στον εορτασμό των 100 χρόνων από τη γέννηση, τόσο του Μίκη Θεοδωράκη, όσο και του Μάνου Χατζιδάκι και του Γιώργου Ζαμπέτα.

Τόνισε ότι συνεργάστηκε και με τους τρεις, μάλιστα δε με τον Γ. Ζαμπέτα σε ηλικία 14 ετών. Είπε χαρακτηριστικά για τον σπουδαίο συνθέτη και μεγάλο βιρτουόζο του μπουζουκιού ότι «δεν έχουμε ανακαλύψει τον Ζαμπέτα στο βαθμό που του αξίζει».

Μίλησε επίσης και για την συνεργασία του με τον Μάνο Χατζιδάκι και αναφερόμενος στο δίδυμο Μίκης-Μάνος είπε ότι «ο ένας είναι ο Απόλλων και ο άλλος ο Διόνυσος».

Για την συνεργασία του με τον Μίκη είπε μεταξύ άλλων ότι «ο Μίκης τράβηξε την ποίηση από την αφάνεια». Ακόμη διηγήθηκε την άγνωστη ιστορία του γιατί και πως ο οικουμενικός συνθέτης τον αποκάλεσε «Νεότερο Ζορμπά».

Τέλος ανακοίνωσε την συμμετοχή του σε μεγάλη συναυλία- αφιέρωμα στα 100 χρόνια του Μίκη που θα γίνει το φθινόπωρο στην Ολλανδία.

