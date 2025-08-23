Podcast – Ορφέας Περίδης: «Τα βάσανά μου, τα κάνω τραγούδια»

Πιστός στο ραντεβού του και φέτος, ένας από τους πιο σημαντικούς τραγουδοποιούς και αγαπημένος «τροβαδούρος» θα εμφανιστεί το καλοκαίρι σε επιλεγμένα σημεία σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου θα βρεθεί στο Κηποθέατρο Παπάγου στα πλαίσια του 31ου Φεστιβάλ Δήμου Παπάγου – Χολαργού. Μαζί του η Σουσάνα Τρυφιάτη και οι Θοδωρής Δαμουράκης στις κιθάρες, ο Χρήστος Σκόνδρας στο μπουζούκι και τη γκάϊντα, ο Κώστας Αρσένης στο μπάσο, και ο Γιάννης Ριζόπουλος στα κρουστά

Κατά τον ίδιο, δε νοείται να κάνει ζωντανές εμφανίσεις χωρίς να παρουσιάζει καινούργια τραγούδια και αυτό το τηρεί πιστά απ’ την πρώτη του παράσταση μέχρι σήμερα. Σίγουρα θα ακουστούν τραγούδια, επιλογές από τα 12 CD του. Συμπληρώνει 35 χρόνια στη δισκογραφία.

Διηγήθηκε πώς ξεκίνησε να παίζει κιθάρα και να γράφει τα πρώτα του τραγούδια. Μίλησε ακόμα και για την καλλιτεχνική του συνεργασία με την κόρη του Σοφία. Τέλος σχολίασε και την τρέχουσα εσωτερική και διεθνή επικαιρότητα. Στο τέλος του podcast απολαύστε τη διαχρονική επιτυχία του με τίτλο «Μια φωτοβολίδα».

Διαβάστε επίσης

Podcast – Βίκυ Σταυροπούλου: «Η κόρη μου Δανάη Μπάρκα δοκιμάστηκε στον πιο σκληρό τομέα, στην τηλεόραση»

Podcast – Τήνος: Καλή Παναγιά – κι όχι μόνο

Podcast – Μιχάλης Οικονόμου: «Κρέοντας είναι ο Τράμπ που καταργεί δικαιώματα ανθρώπων»