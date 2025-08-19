Podcast – Βίκυ Σταυροπούλου: «Η κόρη μου Δανάη Μπάρκα δοκιμάστηκε στον πιο σκληρό τομέα, στην τηλεόραση»

Μετά τη μεγάλη επιτυχία και την αθρόα προσέλευση του κοινού, η μουσικοθεατρική «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα» στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ παρατείνεται και συνεχίζει δυναμικά με νέες παραστάσεις από την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου και κάθε Πέμπτη – Παρασκευή και Σάββατο!

Με αυτή την αφορμή η δημοφιλής ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr. Η Βίκυ Σταυροπούλου ερμηνεύει το ρόλο της Ρούλας, κεντρικής αφηγήτριας της ζωής του συνθέτη. Εκτός από τον ρόλο της μίλησε ακόμη για την σύμπραξη της επί σκηνής με την κόρη της Δανάη Μπάρκα, λέγοντας ότι την καμαρώνει κυρίως γιατί είναι ένα ευαίσθητο και συγκροτημένο παιδί.

Όσον αφορά την απόφασή της να γίνει κι αυτή ηθοποιός είπε: «Δεν μπορούσε να μη γίνει, μεγαλώνοντας σε περιβάλλον με ηθοποιούς και βλέποντας πως εγώ ανέτρεψα τη ζωή μου για να ακολουθήσω το όνειρό μου». Επίσης σχολίασε και την τηλεοπτική παρουσία της κόρης της.

Τέλος αποκάλυψε τα χειμερινά της σχέδια. Θα πρωταγωνιστήσει και πάλι στην παράσταση «Μπαμπάδες με ρούμι» τη θρυλική νεοελληνική κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα που συνεχίζει ακάθεκτη για 4η χρονιά, μετά από τρία χρόνια συνεχούς επιτυχίας με αλλεπάλληλα sold out και μία μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία στην Ελλάδα. Από την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλίκη!

