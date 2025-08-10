search
Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

10.08.2025 07:08

Podcast – Γιάννης Ζουγανέλης: «Στο θέατρο μαζί για πρώτη φορά με την κόρη μου, Ελεωνόρα»

10.08.2025 07:08
PODCAST ZOYGANELIS SITE 10.08

Ο Γιάννης Ζουγανέλης με αφορμή την συνεργασία του με τον Κώστα Τουρνά και τις από κοινού συναυλίες τους με αποκορύφωμα το live της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ μίλησε στο topontiki.gr.

Μια μουσική διαδραστική παράσταση με τις μεγάλες επιτυχίες του Κώστα Τουρνά , το κέφι αλλά και το μπρίο του Γιάννη Ζουγανέλη. Σχολιάζοντας τον τίτλο της παράστασης «Αχ Καλοκαίρι!» είπε ότι: «πιστεύω στο Αχ! και όχι στο Ωχ! το Αχ είναι πιο τρυφερό».

Αναφέρθηκε στην οργανική μουσική που γράφει εδώ και χρόνια στο εξωτερικό, εκφράζοντας τον καημό του ότι δεν επικοινωνούνται αυτά τα έργα στην Ελλάδα.

Τέλος σχολιάζοντας την συμμετοχή του στη παράσταση «Το Μεγάλο μας Τσίρκο» ( μουσική Σταύρος Ξαρχάκος) μαζί με την κόρη του Ελεωνόρα είπε: «Νοιώθω τρυφερά και αμήχανα γι΄ αυτή την σύμπραξη. Αλλά και οι δύο είμαστε επαγγελματίες».

Ακόμη, θύμισε τη συνεργασία του για επτά χρόνια με τον τον συγγραφέα του έργου Ιάκωβο Καμπανέλλη.

1 / 3