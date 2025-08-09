Podcast – Ιωάννα Παππά («Ηλέκτρα»): «Δυστυχία να έχεις παιδιά, ποτέ δεν τα μισείς ό,τι κακό κι αν σου έκαναν»

Η «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου μετά τη θριαμβευτική της πρεμιέρα στη Επίδαυρο και την υποδοχή της από 16.000 θεατές, συνεχίζει την πορεία της σε όλη την Ελλάδα.

Επόμενος σταθμός αύριο και μεθαύριο το Θέατρο Τεχνόπολις στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Με αυτή τη αφορμή η δημοφιλής ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr.

Αφού αναφέρθηκε στην υπόθεση του έργου είπε ότι η παράσταση έχει απίστευτη αποδοχή από το κοινό και είναι η πρώτη φορά στην καριέρα της που δεν ακούγεται τίποτα από το κοινό, ούτε χτυπούν καν τα κινητά.

Μιλώντας για την τέταρτη φορά που έρχεται στην Επίδαυρο και τη δεύτερη που υποδύεται τον ρόλο της Κλυταιμνήστρας είπε ότι η Επίδαυρος βοηθά τους ηθοποιούς να αποδώσουν καλύτερα.

Αναφέρθηκε στα προσεχή σχέδιά της, στις τηλεοπτικές της συμμετοχές, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για τη συμμετοχή «θεατρικών ηθοποιών» στις σειρές. «Αυτό που συμβαίνει τώρα στην TV έπρεπε να έχει συμβεί χρόνια πριν» είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Podcast – Αγκόρ Βατ: Εκεί όπου κάποτε βρυχόνταν οι τίγρεις

Podcast – Δημήτρης Πιατάς: «Όχι ότι δεν την θέλω, η τηλεόραση δεν με θέλει»

Podcast – Βιολέτα Ίκαρη: «Κομμώτρια είχα σκοπό να γίνω, όχι τραγουδίστρια»