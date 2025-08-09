search
ΣΑΒΒΑΤΟ 09.08.2025 09:40
search
MENU CLOSE
PODCASTS

Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

09.08.2025 07:10

Podcast – Ιωάννα Παππά («Ηλέκτρα»): «Δυστυχία να έχεις παιδιά, ποτέ δεν τα μισείς ό,τι κακό κι αν σου έκαναν»

09.08.2025 07:10
PODCAST PAPPA SITE 09.08

Η «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου μετά τη θριαμβευτική της πρεμιέρα στη Επίδαυρο και την υποδοχή της από 16.000 θεατές, συνεχίζει την πορεία της σε όλη την Ελλάδα.

Επόμενος σταθμός αύριο και μεθαύριο το Θέατρο Τεχνόπολις στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Με αυτή τη αφορμή η δημοφιλής ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr.

Αφού αναφέρθηκε στην υπόθεση του έργου είπε ότι η παράσταση έχει απίστευτη αποδοχή από το κοινό και είναι η πρώτη φορά στην καριέρα της που δεν ακούγεται τίποτα από το κοινό, ούτε χτυπούν καν τα κινητά.

Μιλώντας για την τέταρτη φορά που έρχεται στην Επίδαυρο και τη δεύτερη που υποδύεται τον ρόλο της Κλυταιμνήστρας είπε ότι η Επίδαυρος βοηθά τους ηθοποιούς να αποδώσουν καλύτερα.

Αναφέρθηκε στα προσεχή σχέδιά της, στις τηλεοπτικές της συμμετοχές, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για τη συμμετοχή «θεατρικών ηθοποιών» στις σειρές. «Αυτό που συμβαίνει τώρα στην TV έπρεπε να έχει συμβεί χρόνια πριν» είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Podcast – Αγκόρ Βατ: Εκεί όπου κάποτε βρυχόνταν οι τίγρεις

Podcast – Δημήτρης Πιατάς: «Όχι ότι δεν την θέλω, η τηλεόραση δεν με θέλει»

Podcast – Βιολέτα Ίκαρη: «Κομμώτρια είχα σκοπό να γίνω, όχι τραγουδίστρια»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
limeniko_peiraias
ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στον Πειραιά: Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση

REUMA
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρεύμα: Έρχονται τα «πορτοκαλί» και τα «κόκκινα» τιμολόγια – Στο «μικροσκόπιο» της ΡΑΑΕΥ το νέο σκηνικό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

efimerides-new
MEDIA

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

kiriakos-mitsotakis-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η «νόσος του Μαξίμου»

pasok_0910_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δικαιωμένο το ΠΑΣΟΚ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική Ομάδα Μπάσκετ: Το… περίεργο κλίμα στο εσωτερικό, οι αδικαιολόγητες απουσίες, η σιωπή της ΕΟΚ και το σφάλμα του προέδρου

titanikos-new
ΣΙΝΕΜΑ

«Τιτανικός»: H σκηνή που «κόπηκε» από την ταινία ήταν ίσως η πιο ερωτική (Video)

gkountaras-new
LIFESTYLE

Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε ο Γρηγόρης Γκουντάρας (Video)

nosokomeio-dramas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Εφημερίες μέχρι… να σβήσει ο ήλιος: Αναισθησιολόγοι δουλεύουν 72 ώρες σερί – Η απειλή της διοίκησης και η αδιαφορία της 4ης ΥΠΕ

lena-samara-1
ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: «Είναι λάθος να περιφέρεις από νοσοκομείο σε νοσοκομείο άτομο με επιληψία» επισημαίνει καθηγητής του ΕΚΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 09.08.2025 09:40
limeniko_peiraias
ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στον Πειραιά: Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση

REUMA
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρεύμα: Έρχονται τα «πορτοκαλί» και τα «κόκκινα» τιμολόγια – Στο «μικροσκόπιο» της ΡΑΑΕΥ το νέο σκηνικό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

efimerides-new
MEDIA

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

1 / 3