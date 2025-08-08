Podcast – Αγκόρ Βατ: Εκεί όπου κάποτε βρυχόνταν οι τίγρεις

Αφού έχουμε αφήσει πίσω μας τον ποταμό Μεκόγκ, φτάνουμε στο κέντρο της ζούγκλας, όπως αυτή αγκαλιάζει το μεγαλειώδες Αγκόρ Βατ, στην Καμπότζη.

Όσο και να το αγκαλιάσει, πάντως, δεν μπορεί να σβήσει από το βλέμμα τον κεντρικό ναό του Μπαγιόν. Προηγουμένως, έχουμε φροντίσει να βρούμε ένα τυπικό κατάλυμα στη Σίαμ Ριάπ και να νοικιάσουμε ποδήλατα για την τριήμερη εξερεύνηση του αρχαιολογικού χώρου, τον οποίον η Δύση άργησε ν’ ανακαλύψει, αλλά τώρα τον επισκέπτεται μανιωδώς. Βρίσκει κανείς στο διαδίκτυο πως πρόκειται για τη δεύτερη προτίμηση, μετά το περουβιανό Μάτσου Πίτσου.

Πριν απ’ όλα, οφείλουμε να γνωρίσουμε τις ιδιομορφίες του πολιτισμού των Χμερ, της φυλής από την οποία προέρχονται οι σημερινοί Καμποτζιανοί. Βασιλείς, ισοδύναμοι με θεούς και ονόματα- γλωσσοδέτες κάποτε κατέκτησαν όλη την περιοχή και άφησαν πίσω τους τον μεγαλύτερο λατρευτικό χώρο στον πλανήτη. 1.626 τετραγωνικά χιλιόμετρα κι εκατό ναοί, γεμάτοι γρίφους.

