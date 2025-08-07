Podcast – Δημήτρης Πιατάς: «Όχι ότι δεν την θέλω, η τηλεόραση δεν με θέλει»

Η Μαρία Πρωτόπαππα θα πάρει το σκηνοθετικό της βάπτισμα στις 8 και 9 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου με την “Ανδρομάχη” του Ευριπίδη, μία τραγωδία-ανεξερεύνητο θησαυρό, επίκαιρη, που παρουσιάζεται σπάνια και διερευνά τις εμπειρίες του τρόμου και της καταστροφής, τις ατομικές επιλογές και τη βαθιά επιρροή τους στην κοινωνία. Στην παράσταση τον ρόλο του Πηλέα ερμηνεύει ο Δημήτρης Πιατάς. Με αυτή την αφορμή ο δημοφιλής ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr .

Αφού αναφέρθηκε στην υπόθεση της παράστασης, μίλησε για την μαγεία που ασκεί σε θεατές και ηθοποιούς η Επίδαυρος λέγοντας ότι καταξίωση για τον ηθοποιό είναι να βρεθεί στο Άγιο χώρο της Επιδαύρου.

Ακόμα σχολίασε τη συμμετοχή του σε παραστάσεις όπου πρωταγωνιστούν νέοι ηθοποιοί λέγοντας πως όταν παίζει με νέους παίρνει κι ίδιος πόντους νεότητας.

Αποκάλυψε επίσης και τα χειμερινά του σχέδια. Θα συμμετάσχει στην παράσταση «Ο Πουπουλένιος», στο Σύγχρονο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις θα παίξει και στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών όπου θα υποδυθεί τον Στάλιν σε έναν ρόλο έκπληξη.

Τέλος σχολίασε την απουσία του από την τηλεόραση λέγοντας ότι του προτάθηκαν ρόλοι μάλλον διακοσμητικοί , αλλά και λόγω φόρτου εργασίας δεν θα μπορούσε να συμμετάσχει σε κάποια σειρά.

