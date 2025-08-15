Podcast – Τήνος: Καλή Παναγιά – κι όχι μόνο

Ναι, μπορεί ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου όλη η Ελλάδα να έχει στραμμένα τα μάτια της στην Τήνο, αλλά Τήνος δεν είναι μόνον ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και η γιορτή της Παναγίας.

Ιστορία θαυμάτων η εικόνα του Ευαγγελισμού, προσκαλεί κάθε χρόνο τους πιστούς να την προσκυνήσουν και να πιστέψουν κι αυτοί στο θαύμα.

Και για όσους δυσκολεύονται να τα βρουν με τη δύναμη ενός άλλου κόσμου, υπάρχει η πίστη στην τέχνη και το δικό της θαύμα.

Εκτός από τόπος προσκυνήματος, το νησί είναι και μια επιτομή της σύγχρονης ελληνικής γλυπτικής.

Από ποιό φως εμπνεύστηκε ο Γιαννούλης Χαλεπάς, και πώς το εμφύσησε στην «Ωραία κοιμωμένη»;

Κι ο Φιλιππότης, ο Σώχος, ο Βιτάλης;

Ακόμη και ο Γύζης και ο Λύτρας το κουβάλησαν πάνω στον καμβά.

Με τον δικό του τρόπο και ο Γαΐτης.

Τελικά, δεν γίνεται, το φως έχει ένα δικό του τρόπο να μιλάει με την Τήνο.

