Βασίλης Κεχαγιάς ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ

15.08.2025 07:20

Podcast – Τήνος: Καλή Παναγιά – κι όχι μόνο

15.08.2025 07:20
podcast-kexagias-site-3

Ναι, μπορεί ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου όλη η Ελλάδα να έχει στραμμένα τα μάτια της στην Τήνο, αλλά Τήνος δεν είναι μόνον ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και η γιορτή της Παναγίας.

Ιστορία θαυμάτων η εικόνα του Ευαγγελισμού, προσκαλεί κάθε χρόνο τους πιστούς να την προσκυνήσουν και να πιστέψουν κι αυτοί στο θαύμα.

Και για όσους δυσκολεύονται να τα βρουν με τη δύναμη ενός άλλου κόσμου, υπάρχει η πίστη στην τέχνη και το δικό της θαύμα.

Εκτός από τόπος προσκυνήματος, το νησί είναι και μια επιτομή της σύγχρονης ελληνικής γλυπτικής.

Από ποιό φως εμπνεύστηκε ο Γιαννούλης Χαλεπάς, και πώς το εμφύσησε στην «Ωραία κοιμωμένη»;

Κι ο Φιλιππότης, ο Σώχος, ο Βιτάλης;

Ακόμη και ο Γύζης και ο Λύτρας το κουβάλησαν πάνω στον καμβά.

Με τον δικό του τρόπο και ο Γαΐτης.

Τελικά, δεν γίνεται, το φως έχει ένα δικό του τρόπο να μιλάει με την Τήνο.

google_news_icon

dekapentavgoustos_tinos
ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος: Οι παραδόσεις και τα έθιμα για την Κοίμηση της Θεοτόκου

fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Βελτιωμένη εικόνα στα πύρινα μέτωπα σε Αχαΐα και Στρατώνι – Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Χίο

aktor_generic
BUSINESS

Παράταση έως 25 Σεπτεμβρίου για ολοκλήρωση της πώλησης ακινήτων Prodea σε Aktor

PROSKINIMA_TINOS
ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος: Το «Πάσχα του καλοκαιριού» – Πλήθος πιστών σε ξωκλήσια και εκκλησίες

xios-fotia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ανεπανόρθωτη καταστροφή στο βορειοδυτικό τμήμα της Χίου: Κρανίου τόπος η Βολισσός – Προβλήματα στις υποδομές, κάηκαν σπίτια

mixalis_mitrousis_ndp_file
LIFESTYLE

Μιχάλης Μητρούσης για σχόλιο Παύλου Χαϊκάλη: «Κρεβάτι κάνουν το θέατρο όποιοι θέλουν να το κάνουν κρεβάτι»

GNA_GENNIMATAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Γεννηματάς»: Έκοψαν την άδεια στην εργαζόμενη που κατηγγειλε το ατύχημα με το ασανσέρ - «Εκδικητική η συμπεριφορά της διοίκησης», σκληρή απάντηση και σε Γεωργιάδη

key_img11
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο υβριδικό Suzuki SUV με χώρους και αυτόματο κιβώτιο στην Ελλάδα

mazonakis-new
LIFESTYLE

Μαζωνάκης για τον εγκλεισμό στο ψυχιατρείο: «Με τύλιξαν σε μία κόλλα χαρτί»

Η ΕΡΤ βραβεύει Διακογιάννη, Κωστάλα και Πετρίδη - Media
MEDIA

ΕΡΤNews: Το δίδυμο δημοσιογράφων στη νέα καθημερινή μεσημεριανή εκπομπή και το «φλερτ» για το δελτίο του Σαββατοκύριακου

