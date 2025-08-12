Podcast – Μιχάλης Οικονόμου: «Κρέοντας είναι ο Τράμπ που καταργεί δικαιώματα ανθρώπων»

Με εντυπωσιακή αποδοχή, ενθουσιώδη σχόλια και επαινετικές κριτικές στις αποσκευές της η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συνεχίζει με μεγάλη επιτυχία το ταξίδι της, θα παρουσιαστεί την Τρίτη 12 Αυγούστου στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου από ένα θίασο εξαιρετικών ηθοποιών που κέρδισαν ήδη το κοινό με τις ερμηνείες τους.

Μετά, η κορυφαία τραγωδία του Σοφοκλή που σκηνοθέτησε ο Θέμης Μουμουλίδης θα ταξιδέψει στην Καλαμάτα, σε ολόκληρη την Κρήτη και την Θεσσαλονίκη.

Μεγάλος σταθμός το Ηρώδειο στις 3 Σεπτεμβρίου.

Την Αντιγόνη υποδύεται η Λένα Παπαληγούρα, τον Κρέοντα ο Μελέτης Ηλίας και τον φύλακα ο Μιχάλης Οικονόμου.

Με αυτή την αφορμή ο ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr.

Αφού μίλησε για την υπόθεση της παράστασης και την εμπειρία του συμμετέχοντας σε αυτήν σχολίασε τον ρόλο του Φύλακα που αυτός ερμηνεύει.

Στο δίλημμα Αντιγόνη ή Κρέοντας, τάχθηκε υπέρ της Αντιγόνης.

Σχετικά με τον Κρέοντα είπε ότι εκπροσωπεί έναν κόσμο που είναι πολύ κοντά μας σήμερα.

Ταύτισε τον Κρέοντα με τον πλανητάρχη Ντόναλντ Τράμπ, αναφέροντας τα όσα πράττει εσωτερικά και εξωτερικά της χώρας του.

Σχετικά με τον ρόλο του σύγχρονου θεάτρου στη διαχείριση θεμάτων εξουσίας και δικαιοσύνης είπε ότι το θέατρο θέτει ερωτήματα και εμείς δίνουμε τις δικές μας απαντήσεις.

Τέλος, είπε με τρυφερότητα: «Φέτος πήρα τον 6,5 ετών γιό μου στην περιοδεία μας, για να δει τη μοναδικότητα του θεάτρου από μέσα».

