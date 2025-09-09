Podcast – Κρατερός Κατσούλης: «Ήθελα να είμαι μάγειρας, και η μαγειρική τέχνη είναι»

Με αφορμή τη νέα πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ με τίτλο «Νωρίς Νωρίς» που θα συμπαρουσιάζει με την Μαρία Ηλιάκη, ο Κρατερός Κατσούλης μίλησε στο topontiki.gr.

Η εκπομπή κάνει πρεμιέρα στις 15 Σεπτεμβρίου 06:45 το πρωί και θα διαρκεί μέχρι τις 9:00 και όπως τόνισε το περιεχόμενό της θα είναι κυρίως ψυχαγωγικό και πολιτιστικό.

Αναφέρθηκε και στη θεατρική παράσταση στην οποία θα πρωταγωνιστήσει τη νέα σεζόν.

Το γαλλικό πολυβραβευμένο έργο «Το όνομα» έρχεται τη θεατρική σεζόν 2025-2026 στο θέατρο Αθηνά, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη.

Πρόκειται για την ελληνική διασκευή της διάσημης γαλλικής κωμωδίας «LePrénom» που ήταν υποψήφια το2011 για 6 βραβεία Molière.

Ένα ιδεολογικής τιμής ζήτημα έρχεται να ταράξει τα νερά του θεάτρου Αθηνά, σε μια από τις πιο έξυπνες και πετυχημένες κωμωδίες που έχουν γραφτεί στο παγκόσμιο θέατρο.

Αρκεί ένα και μόνο όνομα για να φέρει τα πάνω κάτω σε σχέσεις και φιλίες ζωής, με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο!

Πρωταγωνιστούν οι Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ρένια Λουιζίδου, Κρατερός Κατσούλης, Ντόρα Μακρυγιάννη, Λευτέρης Ζαμπετάκης.

Πρόκειται για ένα έργο που ασχολείται με τις κρυμμένες ιδεολογικές διαφορές που ανακύπτουν ως κεραυνός εν αιθρία μόλις τεθεί το ζήτημα του ονόματος, αλλά πάνω από όλα είναι ένα ελαφρύ έργο που εξετάζει με ανάλαφρο τρόπο ένα πολύ σοβαρό ζήτημα: τη βαθιά και πολύχρονη φιλία μεταξύ των ανθρώπων.

Σχετικά με τον φόρτο εργασίας του και τον χρόνο που πρέπει να περνά με τα παιδιά του είπε ότι αυτά είναι πάντα η προτεραιότητά του.

Τέλος αποκάλυψε το κρυφό του όνειρο, αν δεν ήταν ηθοποιός, τι θα ήθελε να είναι.

