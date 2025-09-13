search
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.09.2025 09:33
search
MENU CLOSE
PODCASTS

Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

13.09.2025 07:17

Podcast – Λένα Διβάνη: «Η Ευρώπη πέθανε και δεν το γνωρίζει»

13.09.2025 07:17
PODCAST DIVANI SITE 13.09

Η Λένα Διβάνη ήταν καθηγήτρια της Ιστορίας Εξωτερικής Πολιτικής στη Νομική Σχολή Αθηνών μέχρι που παραιτήθηκε το 2022. Έχει δημοσιεύσει πέντε ιστορικές μελέτες και πολλά άρθρα για τη σύγχρονη Ελλάδα και τη σχέση της με τις Μεγάλες Δυνάμεις και τους Βαλκάνιους γείτονές της. 

Με αφορμή την κυκλοφορία μιας νέας σειράς παιδικών βιβλίων της από τις εκδόσεις Πατάκη με τίτλο «Αμαλία» μίλησε στο topontiki.gr.

Σχετικά με την σειρά αυτή των βιβλίων της είπε ότι η Αμαλία γεννήθηκε την εποχή που τα κορίτσια δεν μπορούσαν να πάνε σχολείο, να δουλέψουν, να πουν τη γνώμη τους – απλώς κάθονταν σπίτι και φρόντιζαν την οικογένεια. Οι περισσότερες, όχι η Αμαλία. Αυτή ήταν διαφορετική. Είχε όνειρα και ήθελε να τα πραγματοποιήσει. Ακόμη πρόσθεσε ότι από βιβλίο σε βιβλίο θα ζήσουμε μαζί της όσα έζησε κι όσα σκαρφίστηκε για να ξεπεράσει τα εμπόδια που βρήκε στον δρόμο της.

Φυσικά με την ιδιότητα της πρώην καθηγήτριας αναφέρθηκε σε όλη την επικαιρότητα, διεθνή και εγχώρια.

Σχολιάζοντας το φαινόμενο Τραμπ τον χαρακτήρισε «παράφρονα».

Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία εκτός των άλλων υπογράμμισε και τις ευθύνες της Ευρώπης, αφού με την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης η Δύση θέλησε να χορεύει πάνω στον τάφο της.

Σχετικά με τον πόλεμο στην Γάζα είπε ότι δεν βλέπει να τελειώνει αυτή η γενοκτονία και πρόσθεσε ότι κατά τη γνώμη της η Μοσάντ γνώριζε τα όσα συνέβησαν πριν τον πόλεμο λέγοντας ότι οι ακραίοι βοηθούν τους ακραίους.

Τέλος σχολιάζοντας και την εσωτερική επικαιρότητα τόνισε ότι κάθε φορά που η κυβέρνηση έχει πρόβλημα εμφανίζεται μια Ελληνοτουρκική κρίση.

Διαβάστε επίσης

Podcast – Αγκόρ Βατ (2): Η τέχνη πεθαίνει πριν από τη φύση

Podcast – Γρηγόρης Βαλτινός: «Ξαναπαίζω το ίδιο έργο, για να ανανεωθώ»

Podcast – Κρατερός Κατσούλης: «Ήθελα να είμαι μάγειρας, και η μαγειρική τέχνη είναι»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aftismos
ΥΓΕΙΑ

Αυτισμός: Τα πρώτα σημάδια, η διάγνωση και οι σιωπηλές δυσκολίες

klisi_kok
ΕΛΛΑΔΑ

Πιάνει …δουλειά ο νέος ΚΟΚ – Οι αλλαγές και οι παραβάσεις που «καίνε»

ANDROULAKIS_DETH2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: Στόχος η ενίσχυση του κυβερνητικού προφίλ – 13ος μισθός, ΦΠΑ, ακρίβεια, ΕΝΦΙΑ οι αιχμές

METRO2
ΕΛΛΑΔΑ

Πρεμιέρα για την 24ωρη λειτουργία σε μετρό, τραμ και λεωφορεία κάθε Σάββατο – Αναλυτικά τα δρομολόγια

erika_kirt
ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν θα αφήσω ποτέ την κληρονομιά σου να πεθάνει»: Η υπόσχεση της χήρας του Τσάρλι Κερκ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
markos-seferlis-new
LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή - «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

marissa lemou 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στην οικογένεια Λαιμού: Πέθανε η κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς, η 28χρονη Μαρίσσα

rama-omilia
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

vamvaki_lasithi_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ασύλληπτη ιδέα από Κρητικούς – Πήραν επιδοτήσεις για βαμβάκι στο… Οροπέδιο Λασιθίου, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος   

karavatou-kostopoulos-new
MEDIA

Καραβάτου: Η on air παρατήρηση στους συνεργάτες της - «Μπορείτε να κάνετε ησυχία για να μπορέσουμε να κάνουμε τη συνέντευξη;» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.09.2025 09:30
aftismos
ΥΓΕΙΑ

Αυτισμός: Τα πρώτα σημάδια, η διάγνωση και οι σιωπηλές δυσκολίες

klisi_kok
ΕΛΛΑΔΑ

Πιάνει …δουλειά ο νέος ΚΟΚ – Οι αλλαγές και οι παραβάσεις που «καίνε»

ANDROULAKIS_DETH2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: Στόχος η ενίσχυση του κυβερνητικού προφίλ – 13ος μισθός, ΦΠΑ, ακρίβεια, ΕΝΦΙΑ οι αιχμές

1 / 3