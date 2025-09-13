Podcast – Λένα Διβάνη: «Η Ευρώπη πέθανε και δεν το γνωρίζει»

Η Λένα Διβάνη ήταν καθηγήτρια της Ιστορίας Εξωτερικής Πολιτικής στη Νομική Σχολή Αθηνών μέχρι που παραιτήθηκε το 2022. Έχει δημοσιεύσει πέντε ιστορικές μελέτες και πολλά άρθρα για τη σύγχρονη Ελλάδα και τη σχέση της με τις Μεγάλες Δυνάμεις και τους Βαλκάνιους γείτονές της.

Με αφορμή την κυκλοφορία μιας νέας σειράς παιδικών βιβλίων της από τις εκδόσεις Πατάκη με τίτλο «Αμαλία» μίλησε στο topontiki.gr.

Σχετικά με την σειρά αυτή των βιβλίων της είπε ότι η Αμαλία γεννήθηκε την εποχή που τα κορίτσια δεν μπορούσαν να πάνε σχολείο, να δουλέψουν, να πουν τη γνώμη τους – απλώς κάθονταν σπίτι και φρόντιζαν την οικογένεια. Οι περισσότερες, όχι η Αμαλία. Αυτή ήταν διαφορετική. Είχε όνειρα και ήθελε να τα πραγματοποιήσει. Ακόμη πρόσθεσε ότι από βιβλίο σε βιβλίο θα ζήσουμε μαζί της όσα έζησε κι όσα σκαρφίστηκε για να ξεπεράσει τα εμπόδια που βρήκε στον δρόμο της.

Φυσικά με την ιδιότητα της πρώην καθηγήτριας αναφέρθηκε σε όλη την επικαιρότητα, διεθνή και εγχώρια.

Σχολιάζοντας το φαινόμενο Τραμπ τον χαρακτήρισε «παράφρονα».

Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία εκτός των άλλων υπογράμμισε και τις ευθύνες της Ευρώπης, αφού με την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης η Δύση θέλησε να χορεύει πάνω στον τάφο της.

Σχετικά με τον πόλεμο στην Γάζα είπε ότι δεν βλέπει να τελειώνει αυτή η γενοκτονία και πρόσθεσε ότι κατά τη γνώμη της η Μοσάντ γνώριζε τα όσα συνέβησαν πριν τον πόλεμο λέγοντας ότι οι ακραίοι βοηθούν τους ακραίους.

Τέλος σχολιάζοντας και την εσωτερική επικαιρότητα τόνισε ότι κάθε φορά που η κυβέρνηση έχει πρόβλημα εμφανίζεται μια Ελληνοτουρκική κρίση.

